Разбили чужую Audi: семья владелицы утверждает, что молодые люди угнали машину

Год назад передача Degpunktā сообщила об аварии на стороне Ропажи. Автомобиль Audi съехал с дороги и оказался среди деревьев в лесном массиве. В машине были молодые люди - парень и девушка.

Спустя более года после дорожно-транспортного происшествия Сандис рассказал, что разбитая машина принадлежала его сестре, которая в тот роковой день доверила ему машину.

Автомобиль был куплен за несколько дней до этого менее чем за 7000 евро. В этой машине он собрал своих друзей, и все поехали в квартиру в Огре на вечеринку, рассказывает Сандис. Он говорит: так как ему нужно было рано вставать, то они с девушкой пошли отдыхать раньше других.

Сандис рассказывает, что пока он спал, двое друзей - парень и девушка - без разрешения взяли ключи от Audi. Дуэт якобы отправился в несогласованное романтическое путешествие, причем в состоянии алкогольного опьянения, говорит он.

Поездка молодых людей закончилась упомянутым выше несчастным случаем. Друзья, которые попали в аварию, позже прислали видео с извинениями, в котором сказали: "Знаешь что? Жизнь тяжелая! Мы должны тебе денег".

Поскольку после аварии Сандис заявил в Государственную полицию, что ключи от машины забрали его друзья без разрешения, было возбуждено уголовное дело о краже. При допросе подозреваемых, согласно материалам дела, они рассказали полиции другую версию. Якобы Сандис доверил им ключи, попросив оставить его и его девушку наедине и поехать за бутылкой пива.

Сандис говорит, что эта версия - ложь. В конце этого года Госполиция закрыла уголовное производство, так как различными следственными методами доказать факт угона автомобиля не удалось.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке