Новый год Латвия начинает с техническим бюджетом. Что это значит?

Закон о бюджете и финансовом управлении предусматривает, что в год парламентских выборов проект закона о государственном бюджете (пакет бюджетных законопроектов) должен быть подан в Сейм не позднее четырех месяцев после того, как новый парламент выразил доверие Кабинету министров.

Если с началом нового года закон о государственном бюджете не вступил в силу,

утверждается временный, или технический бюджет, предусматривающий реализацию прежней политики, но не содержащий новых инициатив.

Это значит, что в рамках временного бюджета министр финансов утверждает лимиты расходов, займов и ссуд, необходимых для функционирования государства, при соблюдении ряда условий, беря за основу объемы финансирования, предусмотренные для каждого министерства в рамках закона о среднесрочном бюджете.

Минфин подчеркивает, что в последние годы латвийской экономике пришлось восстанавливаться после кризиса из-за Covid-19, оказывать обширную государственную поддержку предприятиям и населению.

В тот момент, когда экономика начала приспосабливаться к ситуации, наступил новый кризис, вызванный вторжением России в Украину.

Минфин отмечает, что меры поддержки, предусмотренные в этих условиях для затронутого ограничениями бизнеса, наименее защищенных слоев населения и украинских беженцев, будут продолжены и в рамках технического бюджета, как и предусмотренные ранее меры поддержки жителей Латвии в условиях роста цен на энергоресурсы.