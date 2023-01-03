"Это мое первое сожительство с кем-то!": Майя Силова откровенно о замужестве

"Мы привыкли проводить вместе 24 часа, а потом поняли, что, наверное, [свадьба] это правильное решение, потому что нам было комфортно. Я нигде не сообщала об этом, и учитывая, что

это мое первое сожительство с кем-то!".

Иногда мне даже тяжело выносить кота, который дышит рядом со мной. Мне было интересно, что я могу принимать человека на постоянной основе - для меня это было открытием", - говорит Силова об отношениях с мужем.

На вопрос, актуален ли для них обоих вопрос места проживания, учитывая, что муж Майи норвежец, она отвечает: "Конечно, со стороны мужа это было актуально, но я определенно хотела остаться в Латвии. Он хотел остаться в Норвегии, и он думал, что будет лучше строить семью в Норвегии, но я убедила его, что - Латвия! Спасибо моему мужу за это! Здесь мои близкие, здесь многое сделано... "

Силова поделилась, что познала себя и узнала много нового в отношениях с мужем. Говоря об уроках, полученных во время брака, она заключает: "Будучи вместе, начинаешь задаваться вопросами о том, что ты можешь сделать этому человеку, а не о том, что он может дать. Хорошая школа для эгоизма!".

Как сообщалось, в августе прошлого года стало известно, что Майя Силова тайно вышла замуж два года назад. Телеведущая подтвердила это журналу Kas Jauns, сказав: "Ничего не изменилось, я по-прежнему мало рассказываю о своей личной жизни, тем более что мой муж не публичный человек".

"Я замужем почти два года.

Муж - гражданин Норвегии", - добавила она.

Это первый брак для обоих.