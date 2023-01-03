Вероятно, археологи ошибались в своих же выводах о предназначении египетских мумий

Согласно мнению ученых, мумификация оказалась не этапом подготовки тела правителя к загробной жизни. Вероятно, древние египтяне планировали создать из фараонов статуи, произведения искусства, увековечив тем самым память о них.

Превращение тел в статуи после смерти было способом "обновить их существование". Одним из аргументов в поддержку этой теории является тот факт, что мумии некоторых видных правителей не особенно хорошо сохранились.

Как отмечает Science Alert, например, тело царя Тутанхамона прилипло ко дну саркофага. Если бы цель мумификации заключалась в сохранении тел для последующей жизни, то подобных ситуаций не произошло бы.

"Физическая сохранность тела была чрезвычайно важна. В этом нет никаких сомнений", - заявил Insider археолог Стивен Бакли.