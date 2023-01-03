Появились подробности несчастного случая с актером Джереми Реннером

Один из свидетелей рассказал изданию TMZ, что 51-летний Джереми на снегоуборочной машине расчищал площадку перед домом. В какой-то момент машина переехала ногу Джереми, из-за чего он потерял много крови. К счастью, среди соседей актера был врач, который смог вовремя наложить жгут и остановить кровотечение, пишет Spletnik.ru.

После этого звезду доставили в больницу на вертолете.

Источник также сообщил TMZ, что травма Джереми "обширная" и "наряду с ногой были повреждены и другие части его тела".

По информации TMZ, Джереми получил "тупую травму грудной клетки и ортопедические травмы". Сейчас он находится в отделении терапии. Врачи оценивают его состояние как критическое, но стабильное.

Актера уже прооперировали, однако СМИ сообщают, что ему потребуется еще несколько операций.

Полиция ведет расследование инцидента и уже забрала снегоуборочную машину на экспертизу.

Напомним, в канун Нового года в округах Вашо, Карсон, Дуглас, Стори и Лайон Северной Невады прошел сильнейший зимний ураган. В результате него 35 тысяч домов остались без электричества. Ранее Джереми Реннер уже писал в соцсетях о сильном снегопаде.