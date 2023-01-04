Маски, тесты, сертификаты: вернется ли Европа к карантинным ограничениям?

По данным The Local, несколько государств-членов Европейского союза (ЕС), таких как Италия, Франция и Испания, а также страны, не входящие в ЕС, Великобритания и США, уже установили ограничения для путешественников, прибывающих из Китая из-за опасений по поводу распространения новых вариантов Covid-19.

Ограничения в основном включают обязательное тестирование и ношение масок. Однако все активнее звучат призывы установить более широкие ограничения на уровне ЕС. Поэтому состоится встреча официальных лиц ЕС, где и будет решаться этот вопрос. По словам источников Politico, "идея состоит в том, чтобы согласовать ограничения, а не вводить крайние меры". Встреча была созвана Швецией, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Какие ограничения возможны?

В настоящее время в ряде европейских стран установлены ограничения, которые в основном касаются обязательного тестирования и ношения масок. Нет необходимости предъявлять справку о прививках, а также нет ограничений на поездки. Все требования безопасности распространяются только на путешественников, прибывающих в Европу из Китая.