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Маски, тесты, сертификаты: вернется ли Европа к карантинным ограничениям?

rus.tvnet.lv
Маски, тесты, сертификаты: вернется ли Европа к карантинным ограничениям?
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Самолет. Иллюстративное фото
Самолет. Иллюстративное фото Фото: AFP / Scanpix

В Брюсселе запланирована встреча, на которой будет принято решение о распространении Covid-19 в Китае. Будет ли это означать возвращение сертификатов и ограничений на поездки?

По данным The Local, несколько государств-членов Европейского союза (ЕС), таких как Италия, Франция и Испания, а также страны, не входящие в ЕС, Великобритания и США, уже установили ограничения для путешественников, прибывающих из Китая из-за опасений по поводу распространения новых вариантов Covid-19.

Ограничения в основном включают обязательное тестирование и ношение масок. Однако все активнее звучат призывы установить более широкие ограничения на уровне ЕС. Поэтому состоится встреча официальных лиц ЕС, где и будет решаться этот вопрос. По словам источников Politico, "идея состоит в том, чтобы согласовать ограничения, а не вводить крайние меры". Встреча была созвана Швецией, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Какие ограничения возможны?

В настоящее время в ряде европейских стран установлены ограничения, которые в основном касаются обязательного тестирования и ношения масок. Нет необходимости предъявлять справку о прививках, а также нет ограничений на поездки. Все требования безопасности распространяются только на путешественников, прибывающих в Европу из Китая.

Заседание Европейского комитета по безопасности здоровья в прошлый четверг, 29 декабря, не установило конкретных мер, а только то, что "государства-члены ЕС должны быстро координировать свои действия". Вскоре после этого ряд стран ЕС ввел свои собственные ограничения.

Вероятно, после встречи чиновников в среду, 4 января, ничего существенно не изменится - могут быть уточнены правила ношения масок и прохождения тестов на Covid-19. Таким образом, каждая страна будет устанавливать ограничения по своему усмотрению.

При этом, хотя сертификаты о прививках были одинаковыми по всей Европе, страны ЕС все же не смогли полностью согласовать ограничения на поездки в 2020 и 2021 годах.

Не исключено, что по мере ухудшения ситуации страны ЕС могут вернуться к использованию сертификатов, но в настоящее время такой сценарий маловероятен.

Будут ли ограничения на поездки?

В настоящее время драконовские ограничения на поездки, такие как "красные списки" или "поездки только в случаях крайней необходимости", как в 2021 году, выглядят очень маловероятными.

Охват вакцинацией очень высок в большинстве стран ЕС, поэтому ограничения на поездки могут вступить в силу, если начнут распространяться новые варианты Covid-19, против которых существующие вакцины неэффективны, или если ситуация выйдет из-под контроля, как в Китае.

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