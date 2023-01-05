Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии

По данным Telegram-канала Baza, он попал в больницу с пневмонией, вызванной Covid-19.

В свою очередь, портал "Радио Свобода" со ссылкой на новостное агентство "Интерфакс" утверждает, что Михалков госпитализирован с гриппом. О состоянии больного ничего не сообщается.

Никита Михалков известен как режиссер таких фильмов, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник" и "Утомленные солнцем". За последний он даже получил премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

В последние годы Михалков был более известен как автор YouTube-канала "БесогонTV", где высказывал позицию, близкую к официальной российской, обвиняя украинские власти в неонацизме.