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Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии

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Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии
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Российский режиссер Никита Михалков.
Российский режиссер Никита Михалков. Фото: FRANCOIS GUILLOT/AFP

Российские СМИ утверждают, что известный российский актер, режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным Telegram-канала Baza, он попал в больницу с пневмонией, вызванной Covid-19.

В свою очередь, портал "Радио Свобода" со ссылкой на новостное агентство "Интерфакс" утверждает, что Михалков госпитализирован с гриппом. О состоянии больного ничего не сообщается.

Никита Михалков известен как режиссер таких фильмов, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник" и "Утомленные солнцем". За последний он даже получил премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

В последние годы Михалков был более известен как автор YouTube-канала "БесогонTV", где высказывал позицию, близкую к официальной российской, обвиняя украинские власти в неонацизме.

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