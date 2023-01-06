Стратегия России, направленная на прекращение поддержки Украины Западом посредством высоких цен на газ, терпит неудачу. Кроме того, нетипично теплые погодные условия в начале 2023 года улучшают позиции Европы. Об этом пишет The Wall Street Journey (WSJ).
СМИ: стратегия России "заморозить Европу" не сработала
Цены на газ на европейских биржах упали ниже 700 евро за 1000 кубических метров. Спад цен в значительной степени связан с теплыми погодными условиями и падением связанного с этим спроса. Прогнозируется, что, несмотря на идущую в данный момент волну холода, январь в целом может быть теплее, чем в предыдущие годы.
Падение цен на газ было сюрпризом для правительств стран Европы, которые уже осенью решили предоставить пособия по защите потребителей и предприятий в размере сотен миллионов евро. В прошлом году Москва прекратила поставки газа в Европу, и этот ход считался попыткой России запугать Европу и прекратить ее поддержку Украине. Однако тактика не работает, пишет WSJ.
Хотя в ближайшие месяцы могут возникнуть проблемы с поставками газа, это может и не означать стремительного роста цен. Более вероятный сценарий заключается в том, что газа Европе на эту зиму хватит и цены на газ могут помочь снизить инфляцию. Спад цен на газ имеет также политические последствия. Мягкая зима дает облегчение для Европы, так как с каждым днем все сильнее снижается риск, что могут потребоваться отключения энергии, в результате чего на многих заводах могло быть прекращено производство.
Российское вторжение в Украину вызвало хаос на европейском энергетическом рынке, однако страны Европы смогли успешно переориентироваться и стабилизировать ситуацию в регионе. Именно поэтому цены на газ упали до самого низкого уровня с начала войны.
Теплые погодные условия ограничивают спрос, кроме того, уменьшается потребление. Аналитики отмечают, что еще рано облегченно вздыхать - цены на газ, вероятнее всего, вырастут тогда, когда начнется заполнение газовых хранилищ уже для следующей зимы, когда больше не будут доступны российские газовые резервы.
"В Европе январь может стать самым теплым первым месяцем года за несколько десятилетий. Рынок успокаивается, потому что все меньше говорят о возможном дефиците газа, так как заполнение газовых хранилищ по-прежнему находится на очень высоком уровне. На сегодняшний день на европейском рынке наблюдается разнообразие источников поставок газа", - поясняет аналитик Maxar Мэтью Дросс.
Аналитики снизили свои прогнозы по ценам на газ, а также по ценам производителей. Первая часть зимы прошла без очень долгих и устойчивых холодов, что также способствует экономии энергоресурсов.
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