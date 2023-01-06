СМИ: стратегия России "заморозить Европу" не сработала

Цены на газ на европейских биржах упали ниже 700 евро за 1000 кубических метров. Спад цен в значительной степени связан с теплыми погодными условиями и падением связанного с этим спроса. Прогнозируется, что, несмотря на идущую в данный момент волну холода, январь в целом может быть теплее, чем в предыдущие годы.

Падение цен на газ было сюрпризом для правительств стран Европы, которые уже осенью решили предоставить пособия по защите потребителей и предприятий в размере сотен миллионов евро. В прошлом году Москва прекратила поставки газа в Европу, и этот ход считался попыткой России запугать Европу и прекратить ее поддержку Украине. Однако тактика не работает, пишет WSJ.