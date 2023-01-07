В частных домах Испании нашли сотни археологических артефактов

Расследование началось в ноябре прошлого года после того, как полиция получила наводку о доме, в котором могли находиться останки древних скелетов. Эта информация подтвердилась в ходе полицейского рейда.

Местный археолог сказал, что костям может быть от 4000 до 5000 лет.

Поскольку документации археологической коллекции не было, местные власти сочли ее незаконной. Подозреваемый сотрудничал с полицией и указал на еще один дом в соседнем городе, где полиция обнаружила еще 350 археологических артефактов.

Среди них были мельница бронзового века, римский ткацкий станок и финикийская амфора, а также около 200 фрагментов костей.

По словам полиции, находка является "одной из крупнейших незаконных частных коллекций в провинции Аликанте".

Житель дома сообщил полиции, что вещи ему достались по наследству после смерти родственника.

"Однако у него не было никаких документов, подтверждающих владение артефактами, и он ничего не делал, чтобы их оформить", - заявили в полиции.

Среди изъятых предметов было более 1000 небольших плиток, предположительно, древнеримских мозаик, несколько римских мазей, а также железная граната XVIII века и пушечные ядра.

Полиция также обнаружила несколько блокнотов с рукописными заметками с указанием точного местонахождения предметов. Предположительно, их сделал умерший родственник.

Эта информация может помочь специалистам определить возраст и ценность предметов.

Полиция сообщила, что двое мужчин находятся под следствием и им могут быть предъявлены обвинения в незаконном присвоении предметов, представляющих художественную, историческую, культурную или научную ценность.

Пока ведется расследование, объекты хранятся в Археологическом музее Дения.