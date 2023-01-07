Дисквалифицирован один из полуфиналистов конкурса Supernova

В связи с этим решением руководства LTV музыкант не сможет принять участие в полуфинальной трансляции Supernova 4 февраля. За попадание в финал конкурса будут бороться 14 музыкантов. На место диcквалифицированного исполнителя другой участник назначен не будет, так как подготовка к полуфиналу уже начата.

Подавая песню на конкурс, Saule, как и другие исполнители, подтвердил, что проинформирован и согласен на условия, содержащиеся в правилах заявки на конкурс. К сожалению, команде LTV, которая оценивала соответствие композиции, только после объявления полуфиналистов стало известно, что песня Finally Happy" быkа публично исполнена 19 декабря 2021 года.

Жюри оценивало только те композиции, которые команда LTV признала соответствующими требованиям. Всего было подано 125 песен, 121 из них - в установленный в правилах срок.

В свою очередь 21 заявка для дальнейшей оценки не была квалифицирована, так как не соответствовала сказанному в правилах - или не была подана полноценная информация, или исполнители не были гражданами Латвии, или же удельный вес зарубежных авторов был выше, чем разрешено в конкурсе.

Напомним, в полуфинал конкурса Supernova 2023 года вышли следующие исполнители и песни: "24. Avēnija" с песней You Said, Адриана Миглане - Like I Wanna, Alise Haijima – Tricky, Артур Хатти (Artūrs Hatti) – Love Vibes, Avéi – Let Me Go, Inspo - Sway, Justs – Stranger, Katrine Miller – Beaten Down, Луизе – You To Hold Me, Маркус Рива – Forever, Patrisha – Hush, Raum – Fake Love, Sudden Lights – Aijā, Томс Калдераускис – When It All Falls. В финал выйдут 10 исполнителей.

Победитель конкурса, который будет объявлен 11 февраля, получит возможность в мае представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле, Великобритания.