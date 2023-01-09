Узнал об этом из СМИ: участник Supernova о своей дисквалификации

В Instagram-сторис Saule поделился видео, где рассказывает о своей дисквалификации.

"Хочу сказать огромное и искреннее спасибо всем людям, которые за этот короткий промежуток времени уже успели поддержать меня, послать любовь и сказать приятные слова. Но, конечно, я и моя команда разочарованы что другая версия Finally Happy прозвучала на благотворительном марафоне Dod pieci!. Это стало препятствием для участия в Supernova. Конечно, было также больно узнать эту новость из заголовков СМИ", - рассказывает он.

Однако он отмечает, что произошедшее дало ему дополнительную мотивацию работать усерднее: "Мы обязательно встретимся снова!".

Напомним, в полуфинал конкурса Supernova 2023 года попал один из лучших в Латвии метателей копья Кришьянис Сунтажс, который под псевдонимом Saule исполняет песню Finally Happy.