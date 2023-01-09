На следующий день после объявления участников национального отбора на конкурс Supernova правление Латвийского телевидения (LTV) приняло решение дисквалифицировать полуфиналиста Saule (настоящее имя - Кришьянис Сунтажс). Оказалось, что его музыкальное произведение Finally Happy было публично исполнена до 1 сентября 2022 года. Это нарушение правил. Музыкант отреагировал на случившееся.
Узнал об этом из СМИ: участник Supernova о своей дисквалификации
В Instagram-сторис Saule поделился видео, где рассказывает о своей дисквалификации.
"Хочу сказать огромное и искреннее спасибо всем людям, которые за этот короткий промежуток времени уже успели поддержать меня, послать любовь и сказать приятные слова. Но, конечно, я и моя команда разочарованы что другая версия Finally Happy прозвучала на благотворительном марафоне Dod pieci!. Это стало препятствием для участия в Supernova. Конечно, было также больно узнать эту новость из заголовков СМИ", - рассказывает он.
Однако он отмечает, что произошедшее дало ему дополнительную мотивацию работать усерднее: "Мы обязательно встретимся снова!".
Напомним, в полуфинал конкурса Supernova 2023 года попал один из лучших в Латвии метателей копья Кришьянис Сунтажс, который под псевдонимом Saule исполняет песню Finally Happy.
Подавая песню на конкурс, Saule, как и другие исполнители, подтвердил, что проинформирован и согласен на условия, содержащиеся в правилах заявки на конкурс. К сожалению, команде LTV, которая оценивала соответствие композиции, только после объявления полуфиналистов стало известно, что песня Finally Happy" быkа публично исполнена 19 декабря 2021 года.
Жюри оценивало только те композиции, которые команда LTV признала соответствующими требованиям. Всего было подано 125 песен, 121 из них - в установленный в правилах срок.
В свою очередь 21 заявка для дальнейшей оценки не была квалифицирована, так как не соответствовала сказанному в правилах - или не была подана полноценная информация, или исполнители не были гражданами Латвии, или же удельный вес зарубежных авторов был выше, чем разрешено в конкурсе.
В полуфинал конкурса Supernova 2023 года вышли следующие исполнители и песни: "24. Avēnija" с песней You Said, Адриана Миглане - Like I Wanna, Alise Haijima – Tricky, Артур Хатти (Artūrs Hatti) – Love Vibes, Avéi – Let Me Go, Inspo - Sway, Justs – Stranger, Katrine Miller – Beaten Down, Луизе – You To Hold Me, Маркус Рива – Forever, Patrisha – Hush, Raum – Fake Love, Sudden Lights – Aijā, Томс Калдераускис – When It All Falls. В финал выйдут 10 исполнителей.
Победитель конкурса, который будет объявлен 11 февраля, получит возможность в мае представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле, Великобритания.
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