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В поисках пропавшего Хельвиса участвуют водолазы

rus.tvnet.lv
В поисках пропавшего Хельвиса участвуют водолазы
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Фото: Valsts policijas rīcībā esošā fotogrāfija

В связи с поисками пропавшего Хельвиса Курситиса сотрудники Государственной полиции, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и представители объединения Bezvēsts проводят активные поисковые мероприятия, сообщили в полиции.

Были проведены различные следственные мероприятия, в том числе многократные поиски в окрестностях Даугавы. В поисках юноши задействованы водолазы, опрошены жители и осуществлены другие мероприятия.

Уже сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января без вести пропал 20-летний Хельвис Курситис. Молодой человек в 22:40 вышел из своего дома в Риге на ул. Маскавас, в последний раз он связывался с родственниками новогодней ночью в 02:10, и с тех пор никаких известий о нем не было.

Приметы юноши: рост 190 сантиметров, среднего телосложения,  волосы светлые короткие.

Хельвис был одет в черную куртку, джинсы и серую шапку.

Полиция призывает очевидцев и владельцев автомобилей,  оборудованных видеорегистраторами, которые могли зафиксировать события в ночь на 1 января, обращаться в полицию по телефону 110.

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