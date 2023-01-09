В связи с поисками пропавшего Хельвиса Курситиса сотрудники Государственной полиции, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и представители объединения Bezvēsts проводят активные поисковые мероприятия, сообщили в полиции.
В поисках пропавшего Хельвиса участвуют водолазы
Были проведены различные следственные мероприятия, в том числе многократные поиски в окрестностях Даугавы. В поисках юноши задействованы водолазы, опрошены жители и осуществлены другие мероприятия.
Уже сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января без вести пропал 20-летний Хельвис Курситис. Молодой человек в 22:40 вышел из своего дома в Риге на ул. Маскавас, в последний раз он связывался с родственниками новогодней ночью в 02:10, и с тех пор никаких известий о нем не было.
Приметы юноши: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые короткие.
Хельвис был одет в черную куртку, джинсы и серую шапку.
Полиция призывает очевидцев и владельцев автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, которые могли зафиксировать события в ночь на 1 января, обращаться в полицию по телефону 110.
INFO PAPILDINĀTA 09. janvārī plkst. 16:37— Valsts policija (@Valsts_policija) January 9, 2023
Likumsargi veic aktīvās meklēšanas pasākumus-pārmeklēta apkārtne, Daugava,t. sk. ar ūdenslīdējiem, aptaujāti iedzīvotāji.
☎️Aicinām aculieciniekus un apkārtnē esošo auto īpašniekus, kuru t/l ir aprīkoti ar videoreģistratoriem, zvanīt 110! https://t.co/lbvVotNB4A