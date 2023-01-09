В поисках пропавшего Хельвиса участвуют водолазы

Уже сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января без вести пропал 20-летний Хельвис Курситис. Молодой человек в 22:40 вышел из своего дома в Риге на ул. Маскавас, в последний раз он связывался с родственниками новогодней ночью в 02:10, и с тех пор никаких известий о нем не было.