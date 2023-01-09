Мужчина в TikTok выступил за поддержку войны в Украине, полиция возбудила дело

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Госполиции при мониторинге интернета заметили в соцсети TikTok видео, на котором человек, скорее всего, в состоянии алкогольного опьянения, высказывал свое мнение на русском языке, поддерживал вооруженное вторжение в Украину российскими войсками. Также мужчина использовал ненормативную лексику.

Полиция установила личность мужчины и выяснила, что он проживает в стороне Вентспилса.

Сначала полиция выехала по задекларированному месту жительства мужчины в Вентспилсе, но обнаружила, что он там не проживает. Было установлено, что он находится в Таргале.

Когда полиция встретила этого мужчину, он признал содеянное и пожалел о сказанном. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении.

При этом оценивается, не усматриваются ли в действиях мужчины иные нарушения закона.

В полиции напоминают, что такие действия в публичном пространстве также считаются мелким хулиганством и влекут за собой административную ответственность.

Согласно Закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, за мелкое хулиганство применяются штрафы от 70 до 500 евро.

Полиция продолжит активный мониторинг интернет-среды с целью выявления лиц, совершивших правонарушения, добавила Шершнева.