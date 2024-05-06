Во время сегодняшней встречи премьер-министры стран Балтии и канцлер Германии обсудили способы оказания поддержки Украине. Канцлер Германии подчеркнул, что Германия выделит Украине еще один ЗРК Patriotв дополнение к тем двум, что уже выделены Украине.

Шольц напомнил, что Германия и страны Балтии уже 20 лет являются партнерами Европейского Союза (ЕС) и НАТО, а Германия также оказывает поддержку восточному флангу НАТО, а именно с помощью своих солдат в Литве и контроля воздушного пространства из Эстонии, а теперь и из Латвии.

Главы правительств обсудили вопросы безопасности и обороны, актуальные вопросы повестки дня Европейского союза, поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией, а также экономическое сотрудничество и развитие региональных проектов в энергетической и транспортной сферах.

Госканцелярия отмечает, что "формат "3+1" уже стал традицией. Целью встреч является не только укрепление сотрудничества между странами Балтии и Германией, но и согласование совместных действий по решению важнейших международных проблем.

Перед поездкой в ​​Ригу канцлер Германии Олаф Шольц посетил Литву, где встретился с литовскими политиками и должностными лицами.

Germany stands firmly by the side of the Baltic states – I can assure you of that, @GitanasNauseda. We are committed to each other. That is why we are permanently stationing a German brigade in Lithuania. pic.twitter.com/Rp3DtrNLeg — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 6, 2024

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