Есть ли у страховых компаний "черные списки" клиентов?

Страховые компании имеют право отказать клиентам в полисе без объяснения причин, но централизованных "черных списков" в отрасли нет, это миф, рассказали в программе 4.studija представители Латвийской ассоциации страховщиков. Но компании располагают информацией о своих клиентах, и в некоторых случаях страховщики могут отказаться подписывать договор, об этом сообщает портал Lsm.lv.
Причина отказа не сообщается
Компания Balta отказала Айгару в возможности приобрести полис страхования от несчастных случаев для своего ребенка. При этом жене Айгара, матери ребенка, детский полис был предложен.
Самому Айгару также отказали в туристической страховке. Агент компании сказала мужчине, что не может предложить ему страховку и не может раскрыть причины отказа.
"Причина отказа является конфиденциальной и не разглашается ни нам, ни вам как клиенту. Такие права предусмотрены положениями Закона о договоре страхования (ст. 6, часть 2)", - ответили в компании Balta.
Айгар вспомнил, что однажды публично написал две жалобы на услуги этой компании - на медицинскую страховку и после того, как его автомобиль был неудовлетворительно отремонтирован в автосервисе Balta.
Представитель Balta в эфире программы опроверг, что у страховой компании есть обида на Айгара за написанные им жалобы.
Напротив, каждая жалоба помогает страховщикам оценить и улучшить свои услуги, заявил представитель компании.
"Почему нет объяснений, почему клиенту не продается страховка, почему существует какой-то "черный список"?" - выразил недоумение Айгар.
Ассоциация страховщиков: централизованного черного списка нет, но есть портфель клиентов
Черный список страховщиков создан воображением клиентов, заявил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин. Однако он не отрицал, что портфель информации о клиентах существует в каждой компании.
"Официальных черных списков, таких централизованных черных списков в страховой отрасли абсолютно не существует. Потому что для их существования должна быть какая-то правовая основа.
Никакой правовой базы нет - поэтому нет абсолютно никаких централизованных единых черных списков", - подчеркнул Абашин.
Основанием для отказа работать с определенной группы клиентов появляется тогда, когда страховщик понимает, что обслуживание этих клиентов приносит убытки, и поднимает цену на услугу так высоко, что клиенты не покупают ее.
"Если говорить об одном человеке, то он должен выделиться, чтобы страховщики не хотели, чтобы этот человек был клиентом. Первое, что приходит на ум, самое очевидное - имел ли место какой-либо обман. Или мошенничество. Это совершенно очевидно, что у страховщика внутри есть какая-то база данных.
"Соответственно, страховщик не захочет иметь такого клиента", - пояснил Абашин.
В компании Balta также подтвердили - чаще всего в сотрудничестве отказывают клиентам, которых подозревают в нечестном поведении.
Является ли ситуация Айгара обычным случаем или чем-то иным - закон позволяет страховщикам держать это в секрете от СМИ и от клиента. Точно так же, как клиенты имеют право перейти из своей обычной страховой компании в другую, ничего не объясняя.
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