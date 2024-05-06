Есть ли у страховых компаний "черные списки" клиентов?

Ассоциация страховщиков: централизованного черного списка нет, но есть портфель клиентов

Черный список страховщиков создан воображением клиентов, заявил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин. Однако он не отрицал, что портфель информации о клиентах существует в каждой компании.

"Официальных черных списков, таких централизованных черных списков в страховой отрасли абсолютно не существует. Потому что для их существования должна быть какая-то правовая основа.

Никакой правовой базы нет - поэтому нет абсолютно никаких централизованных единых черных списков", - подчеркнул Абашин.

Основанием для отказа работать с определенной группы клиентов появляется тогда, когда страховщик понимает, что обслуживание этих клиентов приносит убытки, и поднимает цену на услугу так высоко, что клиенты не покупают ее.

"Если говорить об одном человеке, то он должен выделиться, чтобы страховщики не хотели, чтобы этот человек был клиентом. Первое, что приходит на ум, самое очевидное - имел ли место какой-либо обман. Или мошенничество. Это совершенно очевидно, что у страховщика внутри есть какая-то база данных.

"Соответственно, страховщик не захочет иметь такого клиента", - пояснил Абашин.

В компании Balta также подтвердили - чаще всего в сотрудничестве отказывают клиентам, которых подозревают в нечестном поведении.

Является ли ситуация Айгара обычным случаем или чем-то иным - закон позволяет страховщикам держать это в секрете от СМИ и от клиента. Точно так же, как клиенты имеют право перейти из своей обычной страховой компании в другую, ничего не объясняя.

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