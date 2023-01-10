Мимо Земли пролетит уникальная комета, которую будет видно невооруженным глазом

Комета C/2022 E3 (ZTF) впервые была замечена вблизи Юпитера в марте прошлого года. Она приблизится к Земле и Солнцу 12 января, достигнув точки наибольшего сближения 1 февраля. Комету будет легко заметить в обычный бинокль и, вероятно, даже невооруженным глазом, если только небо не будет слишком освещено огнями городов или Луной, пишет AFP.

Комета образовалась из льда и космической пыли. Ее диаметр составляет около километра. Интересно, что она окружена зеленоватым свечением.

Комета значительно меньше NEOWISE, последней кометы, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Она пролетела мимо Земли в марте 2020 года. В свою очередь, в 1997 году мимо нас пролетела комета Хейла-Боппа, которая в случае столкновения с Землей уничтожила бы большую часть жизни, ведь ее диаметр составляет около 60 километров.