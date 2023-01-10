Максима Галкина решили лишить наград

"Сергей Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса. В совете ветеранов Кузбасса считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград", - сказано в официальном Telegram-канале губернатора.

Губернатор также сообщил, что Максим Галкин был награжден медалью "За веру и добро", которая была ему вручена в 2004 году, и орденом Почета Кузбасса, врученным в 2013 году.

Напомним, что Максим Галкин последовательно выступает против войны в Украине. Так, 4 января шоумен дал концерт в Дубае. В Сеть попало видео, на котором он отмечает, что не может оставаться нейтральным, и громко произносит со сцены: "Героям слава!".

Ранее в соцсетях появилось похожее видео, на котором Валерий Меладзе, находясь на концерте в Дубае, ответил "Героям слава!" на лозунг "Слава Украине!" от поклонника. Этот ролик также вызвал возмущение у российских политиков.