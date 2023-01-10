Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал идею ветеранов Кузбасса лишить юмориста Максима Галкина всех региональных наград. Об этом сообщает Telegram-канал "Медуза".
Максима Галкина решили лишить наград
"Сергей Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса. В совете ветеранов Кузбасса считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград", - сказано в официальном Telegram-канале губернатора.
Губернатор также сообщил, что Максим Галкин был награжден медалью "За веру и добро", которая была ему вручена в 2004 году, и орденом Почета Кузбасса, врученным в 2013 году.
Напомним, что Максим Галкин последовательно выступает против войны в Украине. Так, 4 января шоумен дал концерт в Дубае. В Сеть попало видео, на котором он отмечает, что не может оставаться нейтральным, и громко произносит со сцены: "Героям слава!".
Ранее в соцсетях появилось похожее видео, на котором Валерий Меладзе, находясь на концерте в Дубае, ответил "Героям слава!" на лозунг "Слава Украине!" от поклонника. Этот ролик также вызвал возмущение у российских политиков.
3 января Меладзе отреагировал на критику политиков в своем Instagram: "Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мною народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди.
Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ.
Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".
В свою очередь, депутат Государственной думы России Елена Драпеко предложила ввести федеральный механизм, позволяющий лишать артистов званий и наград. Так она отреагировала на решение властей Кемеровской области лишить региональных наград Максима Галкина.
RUS TVNET уже писал о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию и вместе с детьми улетели в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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