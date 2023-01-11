В первую неделю 2023 года Министерство культуры приняло решение не продлевать договор с директором Рижского русского театра им. Михаила Чехова Даной Бйорк. На данный момент на эту должность объявлен конкурс.
Бывший актер Театра им. М. Чехова ввязался в драму с увольнением Бйорк
Бйорк рассказала TVNET, что Минкульт получил ряд писем с жалобами на руководство театра, в которых содержались упреки в недостаточной лояльности, необоснованном увольнении сотрудников, плохом микроклимате, а также стиле руководства. Хотя Бйорк не назвала никого, кто, по ее мнению, мог быть автором писем, мы получили заявление Данилы Соловьев, уволенного из театра в 2021 году, о том, что он этих писем не отправлял.
"С 25 февраля прошлого года не только Министерство культуры, но и другие госучреждения засыпали анонимными письмами, содержащими клеветнические домыслы, со всех возможных сторон. Самое серьезное из всего, что было высказано, - это моя поддержка путинского режима", - сказала Бйорк в разговоре с TVNET.
"Это, конечно, ложь. Министерство уже было готово продлить со мной контракт, пока объем отправленных в декабре писем не только не уменьшился, но и лицо, их отправившее, не раскрыло себя окончательно, подписавшись своим именем.
Я понимаю Минкульт, тем более в этой сложной геополитической ситуации. [Непродление контракта и объявление конкурса] было единственно правильным способом объективно и прозрачно разобраться в этой ситуации.
Если бы министерство не отреагировало такими действиями, то это продолжалось бы годами. Однако этот процесс отнимает много сил у всех вовлеченных сторон - и у министерства, и у меня, которой приходится все время отвечать на письма. Поэтому разумный способ ответить этому человеку (или группе людей, которых можно пересчитать по пальцам одной руки) - сделать это публично", - добавила Дана Бйорк.
Бйорк подчеркнула, что "автор писем ей неизвестен, потому что никто не назвал ей его имя и фамилию".
"Министерство культуры сообщило мне, что последнее письмо, в котором содержится информация о содержании писем за весь год, было отправлено сотрудником театра", - сказала она.
Бьерк призналась, что догадывается, кто из ее коллег может присылать подобные письма, после чего добавила, что эти действия не являются незаконными.
"Они, на мой взгляд, нарушают человеческую этику и делают очень гнусные вещи, которые влияют на наше общество и его сплоченность на национальном уровне.
Их имена известны Министерству культуры, и мне не нужно их называть, потому что я знаю, кто они. Это понимает и весь коллектив, хотя когда мне задают конкретный вопрос: "Это он?" - я отвечаю, что не скажу, потому что в противном случае следующее, что этот человек попытается сделать, это обвинить меня в моббинге, боссинге или каком-либо другом правонарушении, которые очень популярны в данный момент.
Это мне не мешает работать вместе с этим человеком, я просто теперь точно знаю, что он за человек. Если он готов продолжать делать свою работу хорошо, мне это не мешает работать вместе с ним", - заявила директор театра.
В понедельник вечером, 9 января, в редакцию TVNET пришло сообщение о том, что актер Данила Соловьев не является автором упомянутых анонимных писем. К своему "опровержению" он также добавил письмо по поводу деятельности Даны Бйорк, направленное в Министерство культуры от имени Рижского регионального профсоюза работников самоуправления (RRPDA).
В письме, отправленном 5 января 2023 года, можно прочитать, что RRPDA неоднократно обращался в Минкультуры с требованием найти радикальное решение ситуации, чтобы прекратить неблагоприятную практику управления персоналом в учреждении, подведомственном Министерству культуры.
В письме отмечается, что директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк не заинтересована в разработке и реализации успешной политики управления персоналом для обеспечения мира в коллективе. Также Бйорк обвинили в том, что административный ресурс театра используется для того, чтобы она смогла построить свою карьеру актрисы, а также избавиться от тех коллег, с которыми актриса и режиссер Дана Бйорк не хочет работать вместе - на одной сцене.
Кроме того, к реализации своих личных прихотей Дана Бйорк последовательно привлекает весь рабочий коллектив театра, собирая подписи на документах разного характера, которые впоследствии выдаются за инициативу рабочего коллектива.
По мнению RRPDA, такой стиль управления характерен для организаций постсоветских стран и не подходит для Рижского русского театра им. Михаила Чехова, так как не соответствует принципам надлежащего управления, реализуемым сегодня в Латвийской Республике.
Актер Данила Соловьев ранее рассказывал о разногласиях с директором театра в программе TV3 Bez Tabu: "Хронология событий в моем случае такова: когда Бйорк стала режиссером в 2018 году, у меня сразу начались проблемы в театре. Я работаю в театре с 2010 года, до этого таких проблем не было.
Поймите, это могло бы произойти, если бы это был ее частный театр. Она могла бы быть там художественным руководителем и директором, ей бы все аплодировали, она бы играла главные роли. Тогда это было бы за ее личные деньги. Но это театр за счет налогоплательщиков, за казенные деньги", - объяснял Соловьев.
В сюжете передачи говорилось и еще об одном актере, Евгении Корневе, который считает, что его уволили не из-за профессиональной недееспособности, а из-за разногласий с директором театра Даной Бйорк.
"Я отстраненный актер. Кроме того, меня не только отстранили от спектаклей, но и физически лишили доступа в театр", - пояснил в интервью Bez Tabu Евгений Корнев, проработавший в Рижском русском театре им. М. Чехова почти 20 лет.
Рижский русский театр им. М. Чехова является предприятием латвийского государственного капитала, поэтому на содержание театра также используются средства государственного бюджета. В правлении театра всего один человек - Дана Бйорк.
На должность директора Рижского русского театра им. Михаила Чехова в ближайшее время будет объявлен конкурс. До его окончания Дана Бйорк продолжит выполнять обязанности директора.
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