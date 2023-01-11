Бывший актер Театра им. М. Чехова ввязался в драму с увольнением Бйорк

По мнению RRPDA, такой стиль управления характерен для организаций постсоветских стран и не подходит для Рижского русского театра им. Михаила Чехова, так как не соответствует принципам надлежащего управления, реализуемым сегодня в Латвийской Республике.

Актер Данила Соловьев ранее рассказывал о разногласиях с директором театра в программе TV3 Bez Tabu: "Хронология событий в моем случае такова: когда Бйорк стала режиссером в 2018 году, у меня сразу начались проблемы в театре. Я работаю в театре с 2010 года, до этого таких проблем не было.

Поймите, это могло бы произойти, если бы это был ее частный театр. Она могла бы быть там художественным руководителем и директором, ей бы все аплодировали, она бы играла главные роли. Тогда это было бы за ее личные деньги. Но это театр за счет налогоплательщиков, за казенные деньги", - объяснял Соловьев.

В сюжете передачи говорилось и еще об одном актере, Евгении Корневе, который считает, что его уволили не из-за профессиональной недееспособности, а из-за разногласий с директором театра Даной Бйорк.

"Я отстраненный актер. Кроме того, меня не только отстранили от спектаклей, но и физически лишили доступа в театр", - пояснил в интервью Bez Tabu Евгений Корнев, проработавший в Рижском русском театре им. М. Чехова почти 20 лет.

Рижский русский театр им. М. Чехова является предприятием латвийского государственного капитала, поэтому на содержание театра также используются средства государственного бюджета. В правлении театра всего один человек - Дана Бйорк.

На должность директора Рижского русского театра им. Михаила Чехова в ближайшее время будет объявлен конкурс. До его окончания Дана Бйорк продолжит выполнять обязанности директора.