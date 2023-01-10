Профсоюз актеров театра им. Чехова просит не увольнять Дану Бйорк

По мнению профсоюза, Бйорк хорошо знает актеров, умеет сплотить коллектив, не паниковала во время недавнего пандемического кризиса Covid-19, а подняла зарплаты актерам, чтобы поддержать их в трудную минуту, более того, под ее руководством были погашены долги театра.

Как сообщалось, Министерство культуры приняло решение не продлевать трудовые отношения с директором Рижского русского театра им. Михаила Чехова Даной Бйорк и объявить конкурс на должность члена правления театра, в котором также может принять участие Бйорк.

Министерство получило ряд писем с жалобами на руководство театра, в которых говорится о недостаточной лояльности, необоснованных увольнениях сотрудников, плохом микроклимате и стиле управления. В то же время были получены письма и в поддержку Бйорк, когда Минкультуры, пытаясь выяснить, насколько объективны жалобы, решило не продолжать трудовые отношения с членом правления театра.

Конкурс на должность члена правления Рижского русского театра будет объявлен в ближайшее время.