Видео ⟩ Жителей Аугшлигатне преследует кабан

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

Первая встреча женщины с кабаном в сарае закончилась испугом для нее. В следующий раз кабан уже прятался под балконом первого этажа многоквартирного дома.

Кабан уже нападал на жителей и домашних животных. Жители, в основном опасаясь за безопасность детей и домашних животных, обращались и в полицию, и в муниципалитет, но безрезультатно.

Начальник охотничьего отдела Государственной лесной службы (VMD) Валтерс Лусис советует жителям не заниматься самодеятельностью, поскольку вне зависимости от возраста и размеров кабана это может быть опасно.

Управление Лигатненского объединения Цесисского края сообщает, что в настоящее время рассматриваются два варианта разрешения ситуации. "Первый - попытаться силами жителей напугать животное и создать некомфортные условия для него. Второй - муниципалитет в настоящее время через муниципальную полицию организует усыпление животного и вывоз его в лес на более отдаленные территории".