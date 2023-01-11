Жительница Аугшлигатне Цесисского края рассказывает о новом соседе - кабане, который в декабре прошлого года начал причинять беспокойство в округе, сообщает передача Bez Tabu на TV3.
Видео ⟩ Жителей Аугшлигатне преследует кабан
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu
Первая встреча женщины с кабаном в сарае закончилась испугом для нее. В следующий раз кабан уже прятался под балконом первого этажа многоквартирного дома.
Кабан уже нападал на жителей и домашних животных. Жители, в основном опасаясь за безопасность детей и домашних животных, обращались и в полицию, и в муниципалитет, но безрезультатно.
Начальник охотничьего отдела Государственной лесной службы (VMD) Валтерс Лусис советует жителям не заниматься самодеятельностью, поскольку вне зависимости от возраста и размеров кабана это может быть опасно.
Управление Лигатненского объединения Цесисского края сообщает, что в настоящее время рассматриваются два варианта разрешения ситуации. "Первый - попытаться силами жителей напугать животное и создать некомфортные условия для него. Второй - муниципалитет в настоящее время через муниципальную полицию организует усыпление животного и вывоз его в лес на более отдаленные территории".
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