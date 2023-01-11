В российском бюджете образовался большой дефицит

По данным The Moscow Times, в начале прошлого года российский бюджет имел профицит в размере 1% ВВП. Однако по итогам года был создан дефицит в размере 2,3% ВВП. Еще осенью Минфин России прогнозировал дефицит на конец года на уровне 0,9% ВВП, в декабре прогноз был повышен до 2%, но и он оказался слишком оптимистичным.

В декабре разрыв между доходами и расходами достиг нового рекорда в 3,09 трлн рублей (41,3 млрд евро) - налогов было собрано на 2,99 трлн рублей (40 млрд евро), а правительство потратило 6,89 трлн рублей (92,3 млрд евро). Таким образом, более половины израсходованных в течение месяца средств не были покрыты налоговыми поступлениями.

Минфин России обычно резко увеличивает расходы в конце года, но в этот раз расходы достигли новых высот - по сравнению с декабрем 2021 года расходы увеличились на 43%.

За год правительство России потратило 31,11 трлн рублей (416,3 млрд евро), а заработало 27,77 трлн рублей (371,5 млрд евро).