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В российском бюджете образовался большой дефицит

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В российском бюджете образовался большой дефицит
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Министр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов Фото: Reuters / Scanpix

Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 трлн рублей (44,2 млрд евро), заявил во вторник, 10 января, министр финансов России Антон Силуанов.

По данным The Moscow Times, в начале прошлого года российский бюджет имел профицит в размере 1% ВВП. Однако по итогам года был создан дефицит в размере 2,3% ВВП. Еще осенью Минфин России прогнозировал дефицит на конец года на уровне 0,9% ВВП, в декабре прогноз был повышен до 2%, но и он оказался слишком оптимистичным.

В декабре разрыв между доходами и расходами достиг нового рекорда в 3,09 трлн рублей (41,3 млрд евро) - налогов было собрано на 2,99 трлн рублей (40 млрд евро), а правительство потратило 6,89 трлн рублей (92,3 млрд евро). Таким образом, более половины израсходованных в течение месяца средств не были покрыты налоговыми поступлениями.

Минфин России обычно резко увеличивает расходы в конце года, но в этот раз расходы достигли новых высот - по сравнению с декабрем 2021 года расходы увеличились на 43%.

За год правительство России потратило 31,11 трлн рублей (416,3 млрд евро), а заработало 27,77 трлн рублей (371,5 млрд евро).

В итоге дефицит бюджета по итогам года оказался на 0,3% ВВП выше изначально прогнозируемого. Эксперты поясняют, что это во многом связано с падением доходов от продажи нефти, которое стало особенно заметным после введения европейского эмбарго.

В декабре российская нефтяная промышленность потеряла 20% спроса, а цена на нефть марки Urals упала до минимума 2020 года - 50 долларов за баррель. В январе ситуация ненамного лучше - цена на нефть Urals впервые с начала пандемии упала ниже 40 долларов за баррель.

Бюджет России на 2023 год предусматривает доходы в размере 26,1 трлн рублей (349,2 млрд евро) и расходы в размере 29 трлн рублей (388 млрд евро). Ожидаемый дефицит - три триллиона рублей. В реальности ситуация может оказаться гораздо хуже - при цене на нефть в 50 долларов за баррель Россия может потерять дополнительно 2,1 трлн рублей доходов, и в этом случае дефицит может составить до пяти триллионов рублей (67 миллиардов евро).

Более слабый курс рубля - около 70 рублей за доллар может частично компенсировать потери. Но, запрет на экспорт нефтепродуктов, который вступит в силу уже в феврале, создает новые угрозы для российского бюджета. Поэтому ожидается, что бюджетная политика России в этом году столкнется с новыми трудностями.

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