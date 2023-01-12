"Дождь" может вернуться в латвийское вещание, но с одним условием

Он подчеркнул, что полученная в Нидерландах лицензия на вещание не означает, что "Дождь" автоматически сможет вещать в других странах Европейского Союза (ЕС).

"Дождь" получил разрешение на вещание в Нидерландах, и это дает им право вещать в Нидерландах и ретранслировать свою программу в других странах-членах ЕС, т.е. если они хотят, чтобы их программа была показана в Латвии, они должны подать заявку и запросить разрешение на ретрансляцию", - сказал Аболиньш.

На вопрос, насколько реально возвращение "Дождя" в латвийское вещание, председатель NEPLP ответил, что не может сказать.

"Они должны представить документы, а мы оценим", - сказал Аболиньш, добавив, что решение совета будет зависеть от различных факторов, в том числе от истинных бенефициаров компании и финансового положения компании.

Председатель NEPLP отметил, что в Нидерландах создана совсем другая компания.