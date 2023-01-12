Чтобы телеканал "Дождь" мог вернуться в Латвию, компании необходимо будет получить разрешение на ретрансляцию, заявил председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш в интервью программе TV3 900 sekundes в четверг, 12 января.
"Дождь" может вернуться в латвийское вещание, но с одним условием
Он подчеркнул, что полученная в Нидерландах лицензия на вещание не означает, что "Дождь" автоматически сможет вещать в других странах Европейского Союза (ЕС).
"Дождь" получил разрешение на вещание в Нидерландах, и это дает им право вещать в Нидерландах и ретранслировать свою программу в других странах-членах ЕС, т.е. если они хотят, чтобы их программа была показана в Латвии, они должны подать заявку и запросить разрешение на ретрансляцию", - сказал Аболиньш.
На вопрос, насколько реально возвращение "Дождя" в латвийское вещание, председатель NEPLP ответил, что не может сказать.
"Они должны представить документы, а мы оценим", - сказал Аболиньш, добавив, что решение совета будет зависеть от различных факторов, в том числе от истинных бенефициаров компании и финансового положения компании.
Председатель NEPLP отметил, что в Нидерландах создана совсем другая компания.
RUS TVNET уже писал, что Нидерланды предоставили телеканалу "Дождь" разрешение на коммерческое телевизионное вещание. Медиарегулятор Нидерландов опубликовал это решение на своем сайте. Сообщается, что решение было принято еще 22 декабря 2022 года. Разрешение на вещание под брендом телеканала "Дождь" получила компания TVR Studios B.V.
Напомним, что 6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии.
Решение было принято после оценки комплекса нарушений: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой не разглашалось.
RUS TVNET сообщал, что телеканал "Дождь" обжалует решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) лишить СМИ разрешения на вещание. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщал, что решение NEPLP будет обжаловано, но более подробная информация будет предоставлена позже.
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