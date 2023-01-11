Давно ли вам повышали зарплату? Высшие должностные лица Латвии получили существенную прибавку аккурат после Нового года. Изменилась 1 января и установленная в стране минимальная зарплата, достигшая 620 евро. Оба решения вызвали шквал критики, первое - со стороны населения, второе - бизнеса. Тем временем инфляция в Латвии превысила 20%, а на пороге бедности остаются почти 23% населения. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем экономическую ситуацию в стране.
Видео ⟩ Кому в Латвии жить хорошо?
Кому в Латвии жить хорошо?
Гости эфира:
- Олег Красноперов - экономист Банка Латвии;
- Александр Литевский - руководитель предприятия по производству и торговле сухофруктами Alis Co.
Темы эфира:
- Повышение минимальной заработной платы - преимущества и обратная сторона такого решения. На что конкретно влияет этот показатель и каковы последствия его роста?
- Чем обусловлена рекордная инфляция в Латвии, каковы прогнозы на 2023 год и как помогать населению экономически грамотно?
- Балансирование четвертой части населения на грани бедности - как повышать благосостояние Латвии?
- Латвийцы все меньше идут в бизнес? О рекордно низком показателе регистрации новых компаний и вызовах для частного сектора.
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