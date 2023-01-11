Видео ⟩ Кому в Латвии жить хорошо?

Давно ли вам повышали зарплату? Высшие должностные лица Латвии получили существенную прибавку аккурат после Нового года. Изменилась 1 января и установленная в стране минимальная зарплата, достигшая 620 евро. Оба решения вызвали шквал критики, первое - со стороны населения, второе - бизнеса. Тем временем инфляция в Латвии превысила 20%, а на пороге бедности остаются почти 23% населения. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем экономическую ситуацию в стране.