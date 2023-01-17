Саша Грей известна русскоязычным пользователям Сети по своей бывшей профессии порноактрисы, а также по мемам, посвященным этому. Но девушка уже давно отошла от индустрии для взрослых. Издание "Афиша Daily" рассказывает, чем звезда занимается в настоящее время.
Куда "пропала" Саша Грей?
За трехлетнюю карьеру - с 2006 по 2009 год - Грей получила более 15 наград и добилась успеха за пределами данной сферы: она появлялась в клипах Эминема и группы The Smashing Pumpkins, а также сыграла главную роль в экспериментальном фильме Стивена Содерберга "Девушка по вызову". После успеха фильма Грей завершила карьеру в индустрии и взялась за роли в инди-фильмах. За пять лет в Голливуде она снялась в различных проектах.
Параллельно с кинокарьерой Грей занималась музыкой. Еще в 2008 году она вместе с друзьями основала группу aTelecine и стала записывать треки в жанре индастриал. В 2013 году она покинула группу и стала играть диджей-сеты в клубах по всему миру, а также записываться с другими группами в качестве приглашенной вокалистки.
В 2013 году Грей покончила с Голливудом и попробовала свои силы в писательском деле. Сначала девушка пробовала продавать сценарии, однако ее ждали отказы. После этого агент предложил Грей отправиться в издательства с идеей своей книги, которую там приняли. Так появился ее первый роман "Общество Жюльетты" - права на него купили сразу в нескольких странах.
Роман бывшей актрисы кино для взрослых сравнивали с трилогией Э. Л. Джеймс "50 оттенков серого", книга получила широкое освещение в медиа благодаря личности писательницы, но оставила смешанные отзывы. Роман также перерос в трилогию.
И вот в 2019 году Саша Грей запустила свой канал на Twitch, где ведет стримы по сей день. Девушка выбрала форматы летсплея и беседы со зрителями. К началу 2023 года, отмечает "Афиша Daily", на ее канал было подписано более 1,1 млн человек. За несколько лет ведения стримов Грей прошла несколько популярных видеоигр.
Первые годы Грей стримила почти каждый день, но теперь проводит три трансляции в неделю. Во время стримов-бесед она готовит у себя на кухне или делится историями из жизни.
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