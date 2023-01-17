Куда "пропала" Саша Грей?

За трехлетнюю карьеру - с 2006 по 2009 год - Грей получила более 15 наград и добилась успеха за пределами данной сферы: она появлялась в клипах Эминема и группы The Smashing Pumpkins, а также сыграла главную роль в экспериментальном фильме Стивена Содерберга "Девушка по вызову". После успеха фильма Грей завершила карьеру в индустрии и взялась за роли в инди-фильмах. За пять лет в Голливуде она снялась в различных проектах.

Параллельно с кинокарьерой Грей занималась музыкой. Еще в 2008 году она вместе с друзьями основала группу aTelecine и стала записывать треки в жанре индастриал. В 2013 году она покинула группу и стала играть диджей-сеты в клубах по всему миру, а также записываться с другими группами в качестве приглашенной вокалистки.