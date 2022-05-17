Актриса фильмов для взрослых, ставшая чуть ли не главной звездой сериала о подростках - кто такая Хлоя Черри?

Порноактриса и эротическая фотомодель Хлоя Черри стала чуть ли не главной звездой второго сезона сериала "Эйфория": ее обожают в соцсетях и теперь зовут на модные показы в качестве модели. Издание The Symbol рассказывает, что известно о девушке на данный момент.

Карьера 24-летней актрисы началась в индустрии для взрослых. И этого опыта девушка совсем не стыдится. До съемок во втором сезоне "Эйфории" Черри получила более 172 титулов как актриса фильмов 18+. На сентябрь 2019 года на ее счету было более 300 порноработ.

"Единственный отстойный момент в порно - это то, как к тебе относятся вне индустрии. Я потеряла несколько близких подруг, потому что они решили, что я им не ровня. Либо их парни могли сказать: "Нет, ты не можешь видеться с ней", и они реально их слушались, что для меня было безумием", - призналась Черри в подкасте Call Her Daddy.

"Эйфория"

Хлоя Черри в роли Фэй в сериале "Эйфория" ФОТО: кадр из сериала "Эйфория"

Но заговорили все о ней после ее появления во втором сезоне сериала "Эйфория".

Я фанат «Эйфорию» и не знал, что девушка, сыгравшая Фэй, Хлоя Черри, порнозвезда. Я знал, что она слишком хороша для своего персонажа 😑 — Bakyt (@Alievvvvvvv) January 18, 2022

По признанию самой Хлои, роль досталась ей чуть ли не случайно: режиссер Сэм Левинсон в соцсетях предложил девушке поучаствовать в кастинге. В итоге актриса понравилась всей съемочной команде и ее будущей героине дали отдельную сюжетную линию, которой не было в изначальном сценарии.

Хлоя отмечает, что она всегда тщательно продумывала все свои образы для съемок в кино для взрослых. Так, и в "Эйфории" художница по костюмам Хейди Бивенс использовала некоторые вещи из гардероба Черри и внимательно прислушивалась к ее мнению относительно того, как должна выглядеть ее героиня Фэй.

Chloe Cherry for Euphoria FYC, photographed by AB+DM Studios. pic.twitter.com/zxBKP3dGxE — Euphoria News (@EuphoriaHBONews) April 22, 2022

В результате после финальной серии на Черри обрушилась слава и любовь пользователей Сети.

The Symbol отмечает забавный факт: до "Эйфории" Черри сыграла роль Джулс (персонаж из этого же сериала) в порно-ремейке "Эйфории".

Моделинг

После выхода второго сезона сериала Хлоя заинтересовала не только его фанатов и пользователей соцсетей, но и модную индустрию.

Так, на последних Неделях моды актриса дебютировала в качестве модели. Показов с ее участием было всего три, но все появления звезды были яркими.

Теперь Черри планирует построить полноценную модельную карьеру, а первый контракт - с модельным агентством Anti-Agency - уже подписан.

Девушка также не боится поднимать серьезные темы, в числе которых отношение общества к порнозвездам (которое она намерена менять), а также ее личный опыт борьбы с расстройствами пищевого поведения.

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