Состояние защитной дамбы проверяется каждый час, сказал мэр Екабпилса Райвис Рагайнис.
Фото ⟩ Мэр Екабпилса: защитная дамба проверяется каждый час
В субботу, 14 января, глава местного самоуправления встретился с министерством охраны окружающей среды и регионального развития Марисом Спринджуксом и министром внутренних дел Марисом Кучинскисом. Райвис Рагайнис был очень доволен пониманием ситуации министрами, а также тем фактом, что главное в данный момент - не мешать муниципалитету принимать меры по смягчению последствий наводнения.
"Они были убеждены, что на месте лучше видна ситуация, поэтому и приехали. Убедились, что никакая прямая ссылка в Zoom не даст представления о том, как и что здесь происходит. Поняли, что самое главное не мешать. Как бы помогать, но помогать, когда есть необходимость", - сказал Рагайнис, добавив, что все учреждения в настоящее время "держат руку на пульсе".
Галерея: Екабпилс в субботу вечером, 14 января
В Екабпилсе затапливаются новые территории, но их размеры не поддаются измерению.
Вместо этого мэр прогнозирует, какие районы могут быть затоплены следующими.
Все опасные повреждения плотины на данный момент устранены. В настоящее время за плотиной тщательно наблюдают и каждый час осматривают, а если происходит протечка, то ее ремонтируют.
Мэр очень благодарен всем, кто в эти дни предлагает разного рода помощь. "Отзывчивость и предложения помощи со стороны моих коллег, мэров, компаний — просто фантастика. Я чувствую такую заботу и поддержку! Каждый готов предложить разные необходимые вещи", - сказал глава муниципалитета.
Как сообщается, жители Екабпилса, проживающие на обоих берегах Даугавы, должны быть немедленно эвакуированы, подчеркивается в сообщении оперативного управления Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
С другой стороны, VUGD предупреждает, что несущая способность защитной дамбы продолжает снижаться. Жителям левого и правого берегов Даугавы в черте города, а также территории между Ремберти и Пуну Муйжа следует критически оценить ситуацию и немедленно эвакуироваться.
В свою очередь, исполнительный директор Екабпилсской краевой думы Улдис Скрейверс заявил агентству LETA, что ситуация в Екабпилсе по-прежнему полна беспокойства и рисков.
Он подчеркнул, что, хотя уровень воды немного снизился, защитная насыпь города стала еще более заболоченной. В настоящее время наихудшая ситуация в городе, начиная с улицы Плявиню 53 и заканчивая улицей Плявиню 67. Скрейверс подчеркнул, что все, что можно было сделать на этом участке, сделано.
На вопрос, есть ли у людей возможность купить необходимые товары, учитывая, что в городе закрыты два магазина Rimi, а также магазин Maxima на улице Ригас, Скрейверс сказал, что Екабпилс не маленький город и открыты другие магазины. Кроме того, при необходимости, люди могут отправиться в ближайшие магазины за городом.
Видео: Екабпилс в субботу вечером, 14 января
Галерея: Наводнение в Екабпилсе
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