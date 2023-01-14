Фото ⟩ Мэр Екабпилса: защитная дамба проверяется каждый час

Мэр очень благодарен всем, кто в эти дни предлагает разного рода помощь. "Отзывчивость и предложения помощи со стороны моих коллег, мэров, компаний — просто фантастика. Я чувствую такую ​​заботу и поддержку! Каждый готов предложить разные необходимые вещи", - сказал глава муниципалитета.

Как сообщается, жители Екабпилса, проживающие на обоих берегах Даугавы, должны быть немедленно эвакуированы, подчеркивается в сообщении оперативного управления Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

С другой стороны, VUGD предупреждает, что несущая способность защитной дамбы продолжает снижаться. Жителям левого и правого берегов Даугавы в черте города, а также территории между Ремберти и Пуну Муйжа следует критически оценить ситуацию и немедленно эвакуироваться.

В свою очередь, исполнительный директор Екабпилсской краевой думы Улдис Скрейверс заявил агентству LETA, что ситуация в Екабпилсе по-прежнему полна беспокойства и рисков.

Он подчеркнул, что, хотя уровень воды немного снизился, защитная насыпь города стала еще более заболоченной. В настоящее время наихудшая ситуация в городе, начиная с улицы Плявиню 53 и заканчивая улицей Плявиню 67. Скрейверс подчеркнул, что все, что можно было сделать на этом участке, сделано.

На вопрос, есть ли у людей возможность купить необходимые товары, учитывая, что в городе закрыты два магазина Rimi, а также магазин Maxima на улице Ригас, Скрейверс сказал, что Екабпилс не маленький город и открыты другие магазины. Кроме того, при необходимости, люди могут отправиться в ближайшие магазины за городом.

Видео: Екабпилс в субботу вечером, 14 января

Галерея: Наводнение в Екабпилсе