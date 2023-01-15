По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с утра субботы до 6 утра воскресенья, 15 января, уровень воды в Даугаве под Екабпилсом упал на 24 сантиметра. Однако он по-прежнему критически высок, превышая максимальный критерий в 8,4 метра на неполные 30 сантиметров.
Фото, видео ⟩ Уровень воды понизился, но все еще критически высок. Наводнение в Екабпилсе: главное за 15 января
Самоуправление Екабпилсского района констатирует, что ситуация в городе по-прежнему опасная, но пока стабильная. Огромные площади затоплены, продолжается укрепление защитной дамбы.
Видео: Мост через Даугаву в Екабпилсе
Наивысший уровень воды - 8,92 метра над нулевой отметкой - был достигнут на Екабпилсской наблюдательной станции в субботу около 9 утра. Это всего на пять сантиметров ниже рекорда весеннего паводка 1981 года.
За последние сутки резких колебаний уровня воды в Даугаве у Екабпилса не зафиксировано. Снижение уровня воды происходит медленно, но неуклонно.
На наблюдательных пунктах над Екабпилсом, а также у моста Зелькю уровень воды в Даугаве стабилен или медленно снижается. В Плявиняс уровень воды продолжает колебаться в пределах нормы.
Уровень воды в низовьях Огре поднимается, но не приближается к опасной отметке. В Лиелупе сохраняется повышенный уровень воды; в последние часы у Елгавы он больше не поднимался.
Из-за дождей уровень воды в большинстве рек повышается. Объявленное гидрологами желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках остается в силе по всей стране, оранжевое предупреждение действует на Плявиньском водохранилище, красное предупреждение действует на Даугаве в Екабпилсском крае, оно продлено до 14:00 понедельника.
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