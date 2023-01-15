Фото, видео ⟩ Уровень воды понизился, но все еще критически высок. Наводнение в Екабпилсе: главное за 15 января

Самоуправление Екабпилсского района констатирует, что ситуация в городе по-прежнему опасная, но пока стабильная. Огромные площади затоплены, продолжается укрепление защитной дамбы.

Видео: Мост через Даугаву в Екабпилсе

Наивысший уровень воды - 8,92 метра над нулевой отметкой - был достигнут на Екабпилсской наблюдательной станции в субботу около 9 утра. Это всего на пять сантиметров ниже рекорда весеннего паводка 1981 года.

За последние сутки резких колебаний уровня воды в Даугаве у Екабпилса не зафиксировано. Снижение уровня воды происходит медленно, но неуклонно.

На наблюдательных пунктах над Екабпилсом, а также у моста Зелькю уровень воды в Даугаве стабилен или медленно снижается. В Плявиняс уровень воды продолжает колебаться в пределах нормы.

Уровень воды в низовьях Огре поднимается, но не приближается к опасной отметке. В Лиелупе сохраняется повышенный уровень воды; в последние часы у Елгавы он больше не поднимался.

Из-за дождей уровень воды в большинстве рек повышается. Объявленное гидрологами желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках остается в силе по всей стране, оранжевое предупреждение действует на Плявиньском водохранилище, красное предупреждение действует на Даугаве в Екабпилсском крае, оно продлено до 14:00 понедельника.