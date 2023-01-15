Кариньш: нет необходимости объявлять в Екабпилсе режим ЧС

На заседании было отмечено, что все службы работают хорошо и слаженно, поэтому нет необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации и привлекать правительство. Кариньш отметил, что наводнение в Екабпилсе - бедствие регионального масштаба, а закон предусматривает наличие в самоуправлениях комиссий по гражданской обороне под руководством главы самоуправления.

"Правительство готово объявить режим чрезвычайной ситуации, если комиссия по гражданской обороне сочтет это необходимым. В настоящее время единственной причиной для этого могла бы стать принудительная эвакуация, но такой необходимости нет. Правительство будет готово быстро принять такое решение, если потребуется", - сказал Кариньш.

По словам премьера, ситуация в Екабпилсе серьезная, но ее нельзя разрешить, например, регулируя работу ГЭС. Прогнозы не свидетельствуют о том, что можно ожидать существенных улучшений погодных условий и таяния ледяного затора, поэтому нынешняя ситуация может затянуться.

"Мэр Екабпилса Райвис Рагайнис контролирует ситуацию. Дамба укрепляется, работы продолжаются, помощь оказывают и другие самоуправления",

- сказал Кариньш.

Премьер подчеркнул, что очень важно, чтобы жители края следовали указаниям ответственных органов, особенно в отношении эвакуации, так как они основаны на четких расчетах рисков развития наводнения.

Как сообщалось, ситуация в Екабпилсе остается серьезной. Хотя уровень воды в Даугаве за прошедшую ночь снизился на 24 см, он все еще остается высоким и существует угроза размыва защитной дамбы. В городе уже затоплены обширные территории, а с верхнего течения реки продолжают поступать новые массы льда, которые увеличивают ледяной затор.