Цены на газ падают, а счета за отопление в Латвии растут. Почему?

На вопрос, смогут ли они оплатить счета, жители Пурвциемса ответили по-разному.

"Ничего не поделаешь. У меня сын - инвалид 2-й группы, он мне помогает. У него пенсия 100 евро. И у меня тоже есть пенсия. Можно выжить. Но ничего не поделаешь, за тепло надо платить", - рассказала пенсионерка Нина.

"Если это цена мира, то почему бы и нет? Я смотрю на это по-другому. Все имеет свою цену. Если это цена мира, то конечно", - ответил Гвидо.

"Счет за ноябрь был небольшой, но я с тревогой жду этого месяца. В прошлом месяце было 140 евро за полмесяца, но сейчас это будет полный месяц, и погода была холодная. Счет будет ощущаться", - сказал Виктор.

Цена на газ стремительно снижается, но не тариф Rīgas siltums

В последнее время цена на газ в Европе пережила значительное падение - на этой неделе цена на бирже опустилась ниже 70 евро за мегаватт-час, или на уровень предыдущего отопительного сезона.

Основные причины снижения цены заключаются в том, что опасения по поводу нехватки газа в Европе значительно уменьшились и рынок начал адаптироваться к новой ситуации. В отрасли считают, что таких резких скачков цен, как во второй половине прошлого года, уже не будет, по крайней мере в ближайшие месяцы.