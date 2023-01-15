Пока цены на природный газ в Европе падают, жители Латвии начинают получать значительно более высокие счета за отопление, чем в декабре. Средняя температура в последний месяц года была ниже, чем обычно в это время, но счета все равно выросли на 50 и более процентов, выяснила программа LTV De Facto.
Цены на газ падают, а счета за отопление в Латвии растут. Почему?
С падением цен на газ ряд муниципалитетов обещает снизить тарифы на отопление, но не все. Например, компания Rīgas siltums не планирует снижать тариф.
Существенное увеличение счетов за отопление в декабре
Декабрь начался с сильных морозов. В целом средняя температура месяца также была относительно невысокой - минус три градуса, что на два градуса ниже месячной нормы.
Данные Инчукалнского газохранилища показывают, что в декабре из хранилища было изъято в четыре раза больше газа, чем в ноябре. Таким образом, счета за отопление за декабрь показывают, насколько большую брешь оставит в кошельках жителей скачок цен на газ, вызванный войной в Украине, которую развязала Россия.
На этой неделе рижане получили новые счета. Компания Rīgas namu pārvaldnieks подчеркивает, что ситуации бывают разные, но в целом увеличение расходов на отопление для жителей многоквартирных домов составляет более 50%. Например, в микрорайоне Плявниеки за отопление квартиры площадью 60 квадратных метров в ноябре нужно было платить 80 евро, а в декабре - 130 евро.
На то, что счета выросли, указывает и компания Rīgas siltums: "Хотя можно наблюдать, что общее потребление энергии снижается [по сравнению с предыдущим годом] и люди пытаются экономить, счета все равно будут больше, чем в предыдущем месяце. Наши расчеты показывают, что они могут быть примерно на 40% больше", - сказала представитель компании Линда Ренс.
На вопрос, смогут ли они оплатить счета, жители Пурвциемса ответили по-разному.
"Ничего не поделаешь. У меня сын - инвалид 2-й группы, он мне помогает. У него пенсия 100 евро. И у меня тоже есть пенсия. Можно выжить. Но ничего не поделаешь, за тепло надо платить", - рассказала пенсионерка Нина.
"Если это цена мира, то почему бы и нет? Я смотрю на это по-другому. Все имеет свою цену. Если это цена мира, то конечно", - ответил Гвидо.
"Счет за ноябрь был небольшой, но я с тревогой жду этого месяца. В прошлом месяце было 140 евро за полмесяца, но сейчас это будет полный месяц, и погода была холодная. Счет будет ощущаться", - сказал Виктор.
Цена на газ стремительно снижается, но не тариф Rīgas siltums
В последнее время цена на газ в Европе пережила значительное падение - на этой неделе цена на бирже опустилась ниже 70 евро за мегаватт-час, или на уровень предыдущего отопительного сезона.
Основные причины снижения цены заключаются в том, что опасения по поводу нехватки газа в Европе значительно уменьшились и рынок начал адаптироваться к новой ситуации. В отрасли считают, что таких резких скачков цен, как во второй половине прошлого года, уже не будет, по крайней мере в ближайшие месяцы.
"На это [цену на газ] может повлиять только погода, ярко выраженные аномалии. Если вдруг вернется очень большая волна холода, то могут быть временные скачки. Но в целом до летнего сезона, когда запасы природного газа снова формируются, можно ожидать относительно стабильное, спокойное время на рынке природного газа", - сказал исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергетиков.
Падение цены на газ не означает, что отопление тоже будет дешевле. Например, для жителей Риги это ничего не меняет, потому что компания Rīgas siltums не планирует снижать тариф: "Мы поступили ответственно, начав отопительный сезон, и энергоресурсы уже закуплены. [...] Соответственно, тариф на тепловую энергию разработан исходя из цен на этот ресурс", - ответила Линда Ренс.
Большую часть тепла компания не производит сама, а покупает его у Latvenergo. Для своей работы Latvenergo использует газ, который в прошлом году покупался в среднем по цене от 130 до 140 евро за мегаватт-час, говорит член правления компании Дмитрий Юсковец. Это почти вдвое превышает текущую стоимость газа на бирже.
Юсковец указывает, что, пока не будет израсходован самый дорогой газ, производство тепла не станет дешевле: "Это зависит в первую очередь от темпов выработки уже купленного природного газа, или "дорогого" газа. В какой именно момент мы выйдем на условно новый, самый дешевый газ, трудно сказать, но в этот момент мы тоже пойдем со снижением тарифа".
Юсковец не исключает, что тариф на производство может быть снижен даже в этот отопительный сезон.
Чрезвычайно высокие тарифы снижаются, но с задержкой
Падение цены на газ дало возможность ряду теплоснабжающих компаний в других городах объявить о снижении тарифов. Например, в Икшкиле и Марупе, где тарифы превышали 300 евро за мегаватт-час, они станут ниже на треть.
Снижение самых высоких тарифов на тепло:
- Ikšķiles māja: 324 EUR/Mwh → 203 EUR/MWh (с 1 февраля)
- Mārupes komunālie pakalpojumi: 312 EUR/Mwh → 192 EUR/MWh (с 1 января)
- Ķekavas nami: 279 EUR/Mwh → 209 EUR/Mwh (с 1 января)
- Lielvārdes remte: 286 EUR/MWh → 189 EUR/Mwh (с 1 января)
- Babītes siltums: 270 EUR/Mwh → 192 EUR/Mwh (с 1 февраля)
Самые высокие тарифы на тепло в городах республиканского значения и их снижение:
- Jūrmalas siltums: 225 EUR/Mwh → 149 EUR/Mwh (с 1 марта)
- Rēzeknes siltumtīkli: 217 EUR/Mwh → 152 EUR/Mwh (с 1 февраля)
- Rīgas siltums: 183 EUR/MWh
- Daugavpils siltumtīkli: 176 EUR/MWh
- Jēkabpils siltums: 171 EUR/MWh → 137 EUR/MWh (с 1 января)
Среди крупных городов, где тариф также снизится на треть - Резекне и Юрмала. Тариф там будет ниже, чем в Риге.
Руководитель компании Jūrmalas siltums Валдис Витолиньш объясняет, что в декабре истек срок действия дорогостоящего договора на поставку газа с Latvenergo, а новый договор был заключен по цене, привязанной к биржевой, что сейчас намного выгоднее. Пониженный тариф в Юрмале вступит в силу только с 1 марта: "Основная причина в том, что биржевую цену мы узнаем довольно поздно. То есть биржевую цену на январь мы узнаем только в последние дни декабря. В результате в силу определенной процедуры нам нужно еще несколько дней, чтобы объявить обо этом. Отсюда и задержка.[...] Но эта задержка не останется в кармане компании. Все пойдет на снижение тарифа, только с опозданием", - сказал Витолиньш.
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