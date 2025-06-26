Эксперты: Пенсионеры в Латвии - неиспользованный ресурс на рынке труда

Такая ситуация свидетельствует и о неиспользованном потенциале на рынке труда, и о существующих препятствиях для гибкой занятости, отмечает директор по маркетингу компании WorkingDay Latvia Марис Силиниекс. Хотя в целом занятость людей пенсионного возраста в Латвии высока (больше только в Эстонии), работа на неполный день среди пенсионеров, а также молодежи, родителей маленьких детей и людей с проблемами здоровья распространена крайне слабо - значительно меньше, чем в среднем по ЕС.

Однако с учетом демографических тенденций удержание людей на рынке труда становится все более важной задачей. Как отмечает экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис, вовлечение пожилых людей в экономику зависит от уровня ее развития, который формируется из широкого спектра факторов. Чем гибче рынок труда, тем больше выгода для экономики.

Развитая экономика предлагает пожилым людям более широкие возможности для смены работы, поскольку с возрастом трудоспособность снижается. Кроме того, приобретенные в течение жизни знания и навыки позволяют им гибко адаптироваться к ситуации.

Если таких навыков не хватает, важную роль играет качество работы государственных учреждений, которые должны обеспечить необходимые условия, чтобы люди сохранили место на рынке труда. Чем эффективнее работает система, тем больше возможностей повысить занятость пенсионеров в Латвии.