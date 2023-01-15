Компания, которую подозревают в финансировании ЧВК "Вагнер", экспортирует уголь через Латвию

Литовская таможня заявила, что увеличение было подозрительным и, возможно, связано с уклонением от санкций. Исследования журналистов подтвердили эти подозрения.

"Древесина из России и Беларуси, которая находится под санкциями, поступает в Латвию и другие европейские страны и маркируется как из Казахстана и Кыргызстана. Это очень разные породы, документы поддельные - например, в Казахстане зарегистрирована небольшая компания, которая занимается изготовлением сертификатов.

Они сертифицируют древесину, поступающую из России, в Казахстане, а затем отправляют ее из России сюда. Это не так, что древесина идет в Казахстан, а потом попадает в ЕС, на самом деле она поступает прямо из России", - говорит Лиепиня.

Она добавляет: "Эти контрабандисты леса говорят, что лучше выбирать Латвию и Польшу, потому что на границах, цитирую, "меньше вопросов задают", то есть пограничники. Не знаю, правда ли это, но они так утверждают. У нас нет данных или доказательств того, что здесь действительно как-то проще обойти санкции".

Латвийская таможня, в свою очередь, сообщает, что задержала три партии древесины, маркированной как прибывшая из Казахстана или Кыргызстана, но на самом деле она поступила из России и Беларуси. В прошлом году импорт из этих стран в Латвию вырос с ничтожных цифр до десятков миллионов евро.