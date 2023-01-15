Службы финансовой разведки Украины, США и Латвии предупреждают, что Россия использует Казахстан, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии для обхода санкций. Журналисты в странах Балтии уже выявили конкретные случаи, когда древесину из России и Беларуси к нам привозят с помощью компаний из этих стран. Кроме того, в прошлом году активными сделками с каменным углем в Латвии занималась швейцарская компания, владельца которой обвиняют в спонсировании ЧВК "Вагнер", сообщает программа Nekā personīga.
Компания, которую подозревают в финансировании ЧВК "Вагнер", экспортирует уголь через Латвию
Санкции против России - самые большие рычаги международного влияния, которые когда-либо применялись. Государства-члены Европейского союза, США и многие другие страны заморозили деньги и активы определенных лиц и компаний, а также запретили торговлю многими товарами.
Однако западная продукция даже военного назначения продолжает поступать в Россию. С другой стороны, продолжается экспорт товаров из России, против которых направлены санкции. Следственные органы Украины, США и других стран подозревают Казахстан, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии в пособничестве России.
В конце прошлого года латвийские и литовские журналисты в ходе совместного исследования обнаружили, что древесина из России и Беларуси поступает к нам с сертификатами этих стран.
"Общедоступные базы данных показали, что вдруг очень большие объемы древесины появились из Казахстана и Кыргызстана. Следует отметить, что эти страны не являются лесными сверхдержавами, у них 5-6% леса, поэтому им в принципе нечего сюда экспортировать. Раньше мы у них ничего не покупали, но вдруг они стали мегаэкспортерами в Европу", - объясняет журналист Re:Baltica Инесе Лиепиня.
Литовская таможня заявила, что увеличение было подозрительным и, возможно, связано с уклонением от санкций. Исследования журналистов подтвердили эти подозрения.
"Древесина из России и Беларуси, которая находится под санкциями, поступает в Латвию и другие европейские страны и маркируется как из Казахстана и Кыргызстана. Это очень разные породы, документы поддельные - например, в Казахстане зарегистрирована небольшая компания, которая занимается изготовлением сертификатов.
Они сертифицируют древесину, поступающую из России, в Казахстане, а затем отправляют ее из России сюда. Это не так, что древесина идет в Казахстан, а потом попадает в ЕС, на самом деле она поступает прямо из России", - говорит Лиепиня.
Она добавляет: "Эти контрабандисты леса говорят, что лучше выбирать Латвию и Польшу, потому что на границах, цитирую, "меньше вопросов задают", то есть пограничники. Не знаю, правда ли это, но они так утверждают. У нас нет данных или доказательств того, что здесь действительно как-то проще обойти санкции".
Латвийская таможня, в свою очередь, сообщает, что задержала три партии древесины, маркированной как прибывшая из Казахстана или Кыргызстана, но на самом деле она поступила из России и Беларуси. В прошлом году импорт из этих стран в Латвию вырос с ничтожных цифр до десятков миллионов евро.
Несмотря на санкции и запреты, в прошлом году объем перевезенных транзитом грузов вырос. Во многом это произошло за счет угля. По железной дороге его было перевезено даже в пять раз больше, чем в предыдущие годы.
До августа российский уголь все еще разрешалось импортировать в Европу. Теперь его можно перевозить только транзитом в третьи страны. В настоящее время в поставках угля по латвийской железной дороге в порты Россию заменили Казахстан и Кыргызстан.
"Прошлый год начался с очень высокой заинтересованности Казахстана в увеличении объемов перевозок казахстанского угля через Латвию. Это было до начала войны. Казахстан всегда был заинтересован, но и Россия влияет на транзит через свою территорию", - говорит Андрис Малдупс, заместитель директора департамента транспортной логистики и координации международного сотрудничества Министерства сообщения.
В предыдущие годы Казахстан не возил уголь через Латвию, потому что Россия не разрешила использовать свою территорию для транзита. Однако весь прошлый год она не чинила препятствий для транспортировки казахстанского угля. Лишь в конце года в российских СМИ появились призывы к ограничению. Это произошло после того, как официальные лица Казахстана пообещали международным партнерам ограничить обход санкций через территорию своей страны.
Министерство сообщения Латвии сомневается, что казахстанский уголь может быть российского происхождения. Маршруты движения товаров, как правило, нелогичны.
"У нас также были случаи, когда Евросоюз интересовался тем, что судно зашло в латвийский порт из российского порта и привезло уголь. Вопрос, что это за уголь? Мы связались с таможенными органами и получили подтверждение, что это уголь казахстанского происхождения", - говорит Малдупс.
VID подтверждает, что были попытки контрабанды угля. В десяти случаях в ввозе таких грузов было отказано. В одном случае уголь был маркирован как казахстанский, но в сопроводительных документах было указано, что страной происхождения является Россия.
Таможня возбудила 180 уголовных производств за уклонение от санкций. Служба финансовой разведки получила 274 сообщения от финансовых учреждений о попытках обойти санкции.
Компании, которые перевозят уголь через Латвию, неизвестны общественности. Однако Центральное статистическое управление предоставило нам данные о крупнейших импортерах и экспортерах угля. В обеих категориях SIA Baltijas ogles является одним из крупнейших.
Совладелец компании Константин Янаков управляет компанией в России, которая занимается добычей и торговлей углем. Эдуард Янаков - бывший депутат Государственной думы России и бывший издатель латвийских СМИ на русском языке: "Вести Сегодня", "Час" и "Телеграф".
Швейцарская компания Telf AG также входит в список крупнейших экспортеров. Ее истинным владельцем считается Станислав Кондрашов. Очень сложно найти достоверную информацию как об этом человеке, так и о компании.
На российских и украинских страницах сотни сообщений о возможной связи Кондрашова с убийством депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве в 2017 году, а также о возможном финансировании Кондрашовым российской ЧВК "Вагнер". Но простой поиск в Google этого не отражает.
С другой стороны, база запросов, полученных Google, показывает огромное количество документов, с помощью которых некоторые люди пытаются исключить неблагоприятные результаты поиска. Например, в этом приложении перечислено полторы тысячи страниц, где упоминается Кондрашов.
Аналитики Google пришли к выводу, что это организованная попытка злоупотребления процедурами, разработанными для защиты авторских прав и предотвращения диффамации (распространение порочащих сведений). В компанию поступило 33 тысячи заявок на статьи с упоминанием Кондрашова.
В последние месяцы он практикует новую стратегию. В СМИ Индии, Африки и других стран опубликованы десятки статей, в которых Кондрашов цитируется как аналитик горнодобывающей компании Telf.
Что такое Telf AG и почему для нее так важно заполнять информационное пространство нейтральными статьями, показывают просочившиеся данные о горнодобывающих компаниях Латинской Америки. Внутренние электронные письма выявили халатность компаний, преднамеренное загрязнение окружающей среды и ответственность за гибель людей.
В ноябре США включили в список Магнитского несколько лиц и компаний, в том числе Pronico и Mayaniquel, работающие в Гватемале. Просочившиеся электронные письма показывают, что Telf является истинным владельцем этих компаний.
В Латвии заморожено 85 млн евро на банковских счетах лиц и компаний, включенных в санкционные списки, в том числе банка ABLV, который находится в процессе ликвидации.
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