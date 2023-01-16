Наводнение в Екабпилсе ⟩ Часть жителей может вернуться домой. Главное за 16 января

По словам Балтманиса, в конце недели под Екабпилсом были спасены 35 человек, которые сначала не отозвались на призыв эвакуироваться и обратились за помощью только тогда, когда ситуация стала критической.
Учреждения работают в обычном режиме
Большая часть общественно важных учреждений Екабпилса работает - например, полиция, автобусный парк и муниципальный центр по обслуживанию клиентов, однако на три дня закрыты учебные заведения, сообщает агентство LETA.
Дошкольные образовательные учреждения Zvaniņš, Zvaigznīte на улице Межа и Bērziņš функционируют. В случае необходимости в этих детсадах будут работать дежурные группы, которые смогут принять детей из детских садов Auseklītis, Kāpēcītis и филиалов Zvaigznīte.
Принимая во внимание, что улица Бривибас в Екабпилсе входит в территорию, подверженную затоплениям, чтобы обеспечить непрерывность работы подразделений Госполиции, Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции из здания по улице Бривибас, 122, временно перенесен в помещения Госполиции по улице Лиллию, 20В.
Екабпилсский автобусный парк обеспечивает рейсы городских автобусов по привычным маршрутам, как обычно, работает и центр по обслуживанию клиентов Екабпилсского края по улице Бривибас, 120.
В Екабпилсской региональной больнице возобновлен прием пациентов в полном объеме
Сегодня с 12:00 Екабпилсская региональная больница возобновила прием пациентов и оказывает медицинские услуги в полном объеме, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью больницы Ласма Виндуле.
В связи с угрозой наводнения 13 января в больнице был объявлен режим чрезвычайного реагирования на основании предоставленной комиссией по гражданской обороне информации о повышенном риске наводнения, что могло привести к перебоям с электро- и водоснабжением.