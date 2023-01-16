Наводнение в Екабпилсе ⟩ Часть жителей может вернуться домой. Главное за 16 января

Сегодня в Екабпилсе открылись магазины. Эвакуационных автобусов в городе больше нет, так как они пока не нужны. Транспорт для эвакуации будет доступен по вызову, потому что спрос на него оказался не таким большим, как ожидалось - люди чаще эвакуировались на собственных автомобилях.

Реэвакуацию планируется проводить постепенно, так как речь идет не только о безопасности от наводнения, но и о канализации и качестве питьевой воды. Специалисты заверяют, что безопасность полностью гарантирована на правом берегу Даугавы. Работают канализация и водопровод, есть отопление.

Екабпилсскую защитную дамбу укрепляют непрерывно - 24 часа в сутки.

Откачка воды

Уровень воды в Екабпилсе значительно снизился, и текущая задача состоит в том, чтобы откачать воду с затопленных территорий в городе, сообщил агентству LETA исполнительный директор краевого самоуправления Улдис Скрейверс.

В самоуправлении сообщили, что в настоящее время проводится обследование затопленных территорий и разрабатываются планы по более эффективному развертыванию насосов и началу откачки воды. В настоящее время откачка происходит в одном месте - из уличного пруда Филозофу за одним из магазинов Maxima. Некоторые крупные магазины снова открыты, и люди настроены более оптимистично.

Ситуация улучшается