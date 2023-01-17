В Москве, у памятника украинской поэтессе Лесе Украинке появился стихийный мемориал в память о погибших от российского ракетного удара в Днепре 14 января. К памятнику приносят цветы и игрушки. Там же стоит фотография с разрушенным жилым домом.
Фото ⟩ Жители Москвы несут цветы к памятнику Лесе Украинке в память о погибших в Днепре
Жители Москвы несут цветы к памятнику Лесе Украинке в память о погибших в Днепре
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях и независимых СМИ, видны цветы и игрушки, расставленные возле памятника, а также фотография разрушенного российской ракетой жилого дома.
Уже сообщалось, что не менее 40 человек погибли в результате попадания ракеты, выпущенной с российского бомбардировщика, в девятиэтажный жилой дом в Днепре в субботу, 14 января.
Галерея: Ракетный удар в Днепре
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