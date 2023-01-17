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Фото ⟩ Жители Москвы несут цветы к памятнику Лесе Украинке в память о погибших в Днепре

rus.tvnet.lv
Жители Москвы несут цветы к памятнику Лесе Украинке в память о погибших в Днепре
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Памятник в Москве
Памятник в Москве Фото: Скриншот с Telegram "Холод"

В Москве, у памятника украинской поэтессе Лесе Украинке появился стихийный мемориал в память о погибших от российского ракетного удара в Днепре 14 января. К памятнику приносят цветы и игрушки. Там же стоит фотография с разрушенным жилым домом.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях и независимых СМИ, видны цветы и игрушки, расставленные возле памятника, а также фотография разрушенного российской ракетой жилого дома.

Уже сообщалось, что не менее 40 человек погибли в результате попадания ракеты, выпущенной с российского бомбардировщика, в девятиэтажный жилой дом в Днепре в субботу, 14 января. 

Галерея: Ракетный удар в Днепре

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