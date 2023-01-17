После того, как уровень воды в Даугаве снизился, во вторник, 17 января, эвакуация в Екабпилсе была отменена и на левом берегу Даугавы. Кроме того, планируется до конца недели откачать воду из жилых домов, проинформировал исполнительный директор края Улдис Скрейверс.
В Екабпилсе отменена эвакуация жителей, но впереди еще много работы
Уровень воды в Екабпилсе продолжает падать, сегодня во второй половине дня он был зафиксирован на высоте 7,4 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции. Самый высокий уровень воды был зафиксирован в субботу утром, когда он достиг отметки 8,92 метра над нулевой отметкой.
В городе по-прежнему много затопленных домов, и продолжаются интенсивные работы, чтобы все жители Екабпилса могли вернуться домой.
Скрейверс пояснил, что еще предстоит откачать несколько миллионов кубометров воды. Работы продолжаются в "пожарном режиме", так как во многих домах вода до сих пор достигает окон, затоплены подвалы, сообщил исполнительный директор.
Предприниматели из разных уголков Латвии привезли много разных насосов. В конце недели ожидаются заморозки, и муниципальные службы делают все возможное, чтобы внутренние помещения не превратились в катки. Еще не во все дома возобновлена подача электричества.
Продолжаются и работы по укреплению защитной дамбы города, ее осталось укрепить примерно на протяжении километра.
В четверг возобновят работу школы и детские сады, сняты ограничения движения, за исключением улицы Плявиню, где продолжаются работы по укреплению дамбы.
Уровень воды также упал на острове Сакас, но некоторые дороги там мокрые и поэтому непроезжаемы, сказал Скрейверс.
В Плявиняс по-прежнему действует оранжевое предупреждение, в настоящее время оно объявлено до 14:00 среды, 18 января. В Плявиньском водохранилище у Плявиняс образовалось уплотнение из льда и шуги, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Уровень воды сегодня в 14:50 в Плявиняс был на 10,14 метра выше нулевой отметки станции, в Зельки - на 6,84 метра выше нулевой отметки станции.
По сравнению с прошлой неделей уровень немного снизился. Неделю назад уровень воды в Плявиняс был на 10,19 метра выше нулевой отметки станции, в Зельки - на 8,02 метра выше нулевой отметки.
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