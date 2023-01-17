В Екабпилсе отменена эвакуация жителей, но впереди еще много работы

Уровень воды в Екабпилсе продолжает падать, сегодня во второй половине дня он был зафиксирован на высоте 7,4 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции. Самый высокий уровень воды был зафиксирован в субботу утром, когда он достиг отметки 8,92 метра над нулевой отметкой.

В городе по-прежнему много затопленных домов, и продолжаются интенсивные работы, чтобы все жители Екабпилса могли вернуться домой.

Скрейверс пояснил, что еще предстоит откачать несколько миллионов кубометров воды. Работы продолжаются в "пожарном режиме", так как во многих домах вода до сих пор достигает окон, затоплены подвалы, сообщил исполнительный директор.

Предприниматели из разных уголков Латвии привезли много разных насосов. В конце недели ожидаются заморозки, и муниципальные службы делают все возможное, чтобы внутренние помещения не превратились в катки. Еще не во все дома возобновлена подача электричества.

Продолжаются и работы по укреплению защитной дамбы города, ее осталось укрепить примерно на протяжении километра.