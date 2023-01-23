Видео ⟩ Между двух берегов

В Латвии сохранилось всего семь природных лососевых рек, в которые каждую осень приходят на нерест лосось, таймень и форель. По дороге на нерест местами ей приходится преодолевать множество препятствий, в том числе и созданных человеком. Режиссер TVNET Янис Вингрис в документальном фильме "Между двух берегов" рассказывает как о тех, кто помогает добраться рыбе до мест нереста, так и о тех, кто пытается ее уничтожить.

В октябре и ноябре из моря на нерест в реки Латвии возвращается балтийский лосось, форель, таймень и другая рыба. Невероятно - даже после 800-километрового пути из разных краев Балтийского моря нерестящаяся рыба возвращается именно в свою родную реку, иногда на расстояние всего нескольких метров от места, где родилась.

Эту уникальную навигационную способность найти место своего рождения называют хоумингом.

В открытом море рыба ориентируется по геомагнитному полю Земли, Солнцу и внутренним биологическим часам, а в устьях рек - по специфическому химическому составу, присущему каждой реке.

Фото: Jānis Vingris

Нерест лососеобразных рыб происходит в быстрых и порожистых реках, иногда на десятки километров вглубь суши.

В конце зимы из икры вылупляются мальки, которые будут находиться в реке еще год и отправятся в путь в море, только когда достигнут подросткового возраста. Еще через три-четыре года начнется их первый путь обратно в родные воды,

однако сделать это получится лишь у десятой части.