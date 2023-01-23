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Видео ⟩ Между двух берегов
Фото: Jānis Vingris
Jānis Vingris rus.tvnet.lv
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Между двух берегов
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В Латвии сохранилось всего семь природных лососевых рек, в которые каждую осень приходят на нерест лосось, таймень и форель. По дороге на нерест местами ей приходится преодолевать множество препятствий, в том числе и созданных человеком. Режиссер TVNET Янис Вингрис в документальном фильме "Между двух берегов" рассказывает как о тех, кто помогает добраться рыбе до мест нереста, так и о тех, кто пытается ее уничтожить.

В октябре и ноябре из моря на нерест в реки Латвии возвращается балтийский лосось, форель, таймень и другая рыба. Невероятно - даже после 800-километрового пути из разных краев Балтийского моря нерестящаяся рыба возвращается именно в свою родную реку, иногда на расстояние всего нескольких метров от места, где родилась.

Эту уникальную навигационную способность найти место своего рождения называют хоумингом.

В открытом море рыба ориентируется по геомагнитному полю Земли, Солнцу и внутренним биологическим часам, а в устьях рек - по специфическому химическому составу, присущему каждой реке.

Фото: Jānis Vingris

Нерест лососеобразных рыб происходит в быстрых и порожистых реках, иногда на десятки километров вглубь суши.

В конце зимы из икры вылупляются мальки, которые будут находиться в реке еще год и отправятся в путь в море, только когда достигнут подросткового возраста. Еще через три-четыре года начнется их первый путь обратно в родные воды,

однако сделать это получится лишь у десятой части.

Остальных съедят тюлени, норки и другие хищники, выловят рыбаки и остановят созданные человеком препятствия - загрязнение воды, перекрытие рек и браконьеры. Еще через год на второй нерест в реку вернется еще меньшая часть этой рыбы. И совсем в редких случаях рыба возвращается на нерест в третий раз.

Для обхода созданных человеком препятствий - плотин на реках - оборудуются особые рыбные пути. В Латвии таких всего несколько. По ним рыба может добраться до мест нереста - по стремнинам и порогам и потом обратно в море.

В Даугаве после строительства большой ГЭС миграция рыбы остановлена, места нереста затоплены и рыбе негде нереститься. В Даугаве - практически только выпущенный с ферм лосось, в инстинктах которого нет возвращения в родные места и вылавливание которого не запрещено.

Специалисты рыбного хозяйства считают, что настоящего латвийского лосося в наших водах осталось всего около 15%, остальной - выпущенный с рыбных ферм.

Похожая ситуация с тайменем. В рамках программы по восстановлению рыбных ресурсов специалисты ловят в реках племенную рыбу, которую разводят в питомниках. Ее мальки, выросшие на ферме, спустя какое-то время попадают в реку. Похожая ситуация и с тайменем. В рамках программы по восстановлению рыбных ресурсов специалисты в реках вылавливают племенную рыбу, выбракованную на фермах. Ее мальки, выросшие на рыбной ферме, спустя какое-то время попадают в реку. У такой искусственно выращенной рыбы срезают жировые плавники, чтобы затем в водах морей и рек рыбаки и ученые могли отличить ее от естественно выросшей рыбы.

В Латвии сохранилось всего семь естественных лососевых рек - Барта, Сака, Ужава, Ирбе, Петерупе, Витрупе и Салаца. В этих лососевых реках ученые не смешивают естественно родившуюся рыбу с размноженной на фермах. В последние годы состояние лосося удовлетворительное только в Салаце, уровень остальных лососевых рек критически низкий.

Именно в местах нереста рыба наиболее ранимая и может стать легкой добычей для браконьеров. Работа инспекторов Государственной службы окружающей среды - бороться с браконьерством в Латвии - с нелегальными сетями, неводами, мережами, переметами, рыбалкой с электричеством и другими орудиями и приемами для браконьерства. Инспекторы используют патрули, дроны, квадроциклы, термоприборы и приборы ночного видения. И штрафы.

Штрафы суровые - например, штраф за каждого нелегально выловленного во время запрета лосося или тайменя составляет 715 евро.

За четыре рыбы сумма штрафа превышает 2500 евро, за рыбалку с электричеством грозит уголовная ответственность. За нарушение правил рыбалки, ловли раков и подводной охоты - штраф до 350 евро. За рыбалку сетями или другими запрещенными приемами, как, например, "колка" рыбы, - штраф до 700 евро.

Фото: Jānis Vingris

Инспекторам рыбоохраны Государственной службы окружающей среды в работе помогает и сеть из 77 добровольных инспекторов по всей Латвии. Это активные жители местных регионов, которых заботит сохранение запаса рыбы и передача биологического многообразия последующим поколениям. Добровольные инспекторы имеют право осуществлять проверки, фиксировать нарушения и изымать незаконные рыболовные снасти. Благодаря таким местным ушам и глазам инспекторы рыбоохраны VDD могут осуществлять инспекцию в отдаленных регионах, куда доступ затруднен.

Фото: Jānis Vingris

Смена поколений, рост числа общественных инспекторов, регулярные рейды и штрафы - главные причины, почему снижается объем браконьерства. По сравнению с прошлыми годами конфискуется вполовину меньше нелегальных сетей. Однако в реках Латвии сохраняется неблагоприятная среда для жизни лососеобразных рыб. Салаца сейчас - единственная река Латвии с благоприятными условиями для популяции лосося. С активным соучастием жителей Латвии по борьбе с браконьерством и созданием благоприятной для рыбы среды, научно обоснованным планированием мероприятий есть надежда, что наши будущие поколения будут жить в приведенной в порядок и многообразной среде.

LVAF
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Материал создан при финансовой поддержке Латвийского фонда по защите окружающей среды

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