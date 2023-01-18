Левитс: Россия должна будет выплатить репарации Украине

Как сообщила агентству LETA специалист медиацентра канцелярии президента Элина Креса, в среду в Давосе Левитс посетил Украинский дом, созданный для привлечения внимания к военным преступлениям, совершенным Россией на Украине. Президент выразил соболезнования родным министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и других погибших сегодня утром в результате крушения вертолета в Броварах.

В ходе визита президент принял участие в дискуссии о создании специального международного трибунала для расследования агрессии России на Украине.

Левитс заявил, что такой трибунал, который был бы компетентен расследовать и судить преступление российской агрессии, необходим, потому что Украина и весь мир заслуживают восстановления справедливости.

"Безнаказанность за совершение подобных преступлений недопустима, так как это означало бы ослабление стандартов международного права, которые запрещают такую агрессивную войну. Поэтому необходимо создать специальный трибунал. (..) Страны ЕС должны сначала выработать единую позицию по этому вопросу", - сказал Левитс.

Участники дискуссии также заявили, что после войны Россия должна будет возместить Украине ущерб и выплатить репарации.

Левитс считает, что специальный трибунал вместе с другими международными партнерами мог бы стать частью международного механизма, определяющего размер возмещения ущерба.

По мнению Левитса, специальный трибунал может быть создан на основании резолюции Генеральной ассамблеи ООН или какой-либо другой международной организации, либо группы стран-единомышленников.

Напомним, что президент уже высказывался о необходимости создания трибунал для расследования преступлений России.