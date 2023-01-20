Сегодня, 20 января, в память о баррикадах января 1991 года у здания Сейма в 16:00 был зажжен памятный костер, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе Сейма.
Фото ⟩ В Риге проходят мероприятия памяти баррикад 1991 года
Традиционно в Сейме собрались работавшие во время баррикад журналисты, которые освещали ненасильственное сопротивление народа и предоставляли информацию о событиях исторических январских дней как в стране, так и за рубежом.
Галерея: Мероприятия в память о баррикадах января 1991 года на Домской площади
Участвовать в мероприятии приглашены работники радио, телевидения и печати, деятели кино, сотрудники пресс-центра Верховного Совета и бывшие члены Верховного Совета.
Памятное мероприятие в честь событий января 1991 года продолжилось в Красном зале Сейма, где к присутствующим обратился спикер Сейма Эдвард Смилтенс.
В этот день депутаты также возложили цветы к памятнику Свободы и памятным местам на Бастионной горке.
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