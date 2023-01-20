Фото ⟩ В Риге на чердаке дома найдена плантация марихуаны

В Риге на территории земгальского участка полиции в ходе оперативных мероприятий была обнаружена плантация марихуаны, размещенная на чердаке частного дома в Риге.

Она была оборудована всем необходимым для выращивания марихуаны, например, для этих целей были размещены лампы, устройства для полива, вентиляторы и т.д.

Всего полицейские изъяли примерно 10 килограммов марихуаны - как в виде саженцев, так и в виде готовой продукции.

Кроме того, найдено и около 850 граммов наркотического вещества амфетамина и 50 литров алкоголя. Чтобы установить точное количество и состав изъятых веществ, назначены экспертизы.

На месте происшествия стражи порядка задержали двух мужчин 1967 и 1994 г.р. Старший из них ранее уже попадал в поле зрения полиции за идентичное преступление.

В пятницу к одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а ко второму - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.