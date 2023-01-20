На следующей неделе состоится съезд "Согласия"

Делегаты съезда обсудят текущую ситуацию в партии, также планируется принять решение о внесении изменений в устав партии и избрать руководство партии.

Как сообщалось, правление рижского отделения и фракция Рижской думы "Согласия" предлагают ввести в партии три должности сопредседателей и предложить на них кандидатуры Нила Ушакова, Регины Лочмеле и Яниса Урбановича.

Политики признают, что в настоящее время партия продолжает переживать кризис.

Для преодоления кризиса в партии необходимо ввести форму антикризисного управления и объединить усилия всех членов партии, отложив в сторону амбиции и личным примером демонстрируя консолидацию.

Рижское отделение партии и фракция Рижской думы поддерживают инициативу о введении института трех сопредседателей, озвученную в ходе различных внутрипартийных дискуссий.

На должность председателя правления "Согласия" предложена кандидатура Лочмеле.