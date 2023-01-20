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На следующей неделе состоится съезд "Согласия"

rus.tvnet.lv/LETA
На следующей неделе состоится съезд "Согласия"
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Партия "Согласие". Иллюстративное фото
Партия "Согласие". Иллюстративное фото Фото: Ieva Čīka/LETA

В субботу, 28 января, в 11:00 в Риге, в АТТА-Centre, состоится съезд социал-демократической партии "Согласие", сообщили агентству LETA в бюро партии.

Делегаты съезда обсудят текущую ситуацию в партии, также планируется принять решение о внесении изменений в устав партии и избрать руководство партии.

Как сообщалось, правление рижского отделения и фракция Рижской думы "Согласия" предлагают ввести в партии три должности сопредседателей и предложить на них кандидатуры Нила Ушакова, Регины Лочмеле и Яниса Урбановича.

Политики признают, что в настоящее время партия продолжает переживать кризис.

Для преодоления кризиса в партии необходимо ввести форму антикризисного управления и объединить усилия всех членов партии, отложив в сторону амбиции и личным примером демонстрируя консолидацию.

Рижское отделение партии и фракция Рижской думы поддерживают инициативу о введении института трех сопредседателей, озвученную в ходе различных внутрипартийных дискуссий.

На должность председателя правления "Согласия" предложена кандидатура Лочмеле.

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