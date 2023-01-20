В субботу, 28 января, в 11:00 в Риге, в АТТА-Centre, состоится съезд социал-демократической партии "Согласие", сообщили агентству LETA в бюро партии.
На следующей неделе состоится съезд "Согласия"
Делегаты съезда обсудят текущую ситуацию в партии, также планируется принять решение о внесении изменений в устав партии и избрать руководство партии.
Как сообщалось, правление рижского отделения и фракция Рижской думы "Согласия" предлагают ввести в партии три должности сопредседателей и предложить на них кандидатуры Нила Ушакова, Регины Лочмеле и Яниса Урбановича.
Политики признают, что в настоящее время партия продолжает переживать кризис.
Для преодоления кризиса в партии необходимо ввести форму антикризисного управления и объединить усилия всех членов партии, отложив в сторону амбиции и личным примером демонстрируя консолидацию.
Рижское отделение партии и фракция Рижской думы поддерживают инициативу о введении института трех сопредседателей, озвученную в ходе различных внутрипартийных дискуссий.
На должность председателя правления "Согласия" предложена кандидатура Лочмеле.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!