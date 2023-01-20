Полиция расследует обстоятельства смерти экс-министра Берзиньша в рамках уголовного процесса

По информации Государственной полиции, для выяснения обстоятельств смерти лица начат уголовный процесс и ведется расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Возбуждение уголовного процесса для выяснения обстоятельств смерти человека - привычная практика, если человек не умирает естественной смертью или возникли какие-то сомнения в причине смерти.

Напомним, политик Гундарс Берзиньш скончался 8 января в возрасте 63 лет.

Берзиньш родился 26 сентября 1959 года под Екабпилсом. В 1983 году он окончил факультет механики и машиностроения Рижского политехнического института.

Берзиньш был депутатом 5-го Сейма от Латвийского союза крестьян. Он принимал участие в создании Народной партии, был депутатом 7-го Сейма, а затем - министром финансов, в свою очередь в 8-м Сейме он был председателем комиссии по бюджету и финансам.

В декабре 2004 года Берзиньш был назначен на пост министра здравоохранения. В октябре 2006 года он был избран и в 9-й Сейм.

17 января 2007 года Берзиньш сообщил об уходе с должности министра здравоохранения и уходе из политики по состоянию здоровья.

Берзиньш также был владельцем крестьянского хозяйства Delles.