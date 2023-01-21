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В субботу президент посетит Плявиняс и Екабпилс

rus.tvnet.lv/LETA
В субботу президент посетит Плявиняс и Екабпилс
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Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Эгил Левитс в субботу, 21 января, посетит Плявиняс и Екабпилс, сообщила агентству LETA специалист по коммуникациям медиацентра канцелярии президента Элина Креса.

В Плявиняс президент встретится с председателем Айзкраукльской краевой думы Леоном Лидумсом и руководителем управления Плявиньского объединения Андрисом Амбайнисом, чтобы обсудить готовность города к кризисным ситуациям, в том числе наводнениям.

Затем президент отправится в Екабпилс и ознакомится с ситуацией в городе после наводнения. Президент обсудит с представителями самоуправления и различных учреждений и служб укрепление инфраструктуры города для защиты от наводнений, вопросы гражданской обороны и кризисного управления.

Как сообщалось, Екабпилс пострадал от наводнения в результате подъема воды в Даугаве. В городе были затоплены обширные территории, а в городской защитной дамбе возникли протечки, поэтому возникли опасения по поводу ее устойчивости.

Видео: Наводнение в Екабпилсе 

Галерея: Наводнение в Екабпилсе  

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