Эстонский центр по расследованию безопасности (OJK), Шведское агентство по расследованию происшествий и Финский центр по расследованию происшествий, расследовавшие причины крушения парома "Эстония", опубликовали в понедельник, 23 января, промежуточный отчет, на основании которого судно было непригодно для мореплавания.
Отчет: паром "Эстония" не был пригоден для мореплавания
Вывод основан на двух обстоятельствах. "В конструкции носового люка судна были недостатки, которые можно было бы обнаружить, если бы был проведен осмотр носовой части. Так как расположение носовой аппарели как верхнего продолжения переборки было основано на практическом решении сделать исключение из правил, то условие такого освобождения должно было быть записано в сертификате судна, но это обстоятельство документально не оформлено соответствующим образом", - говорится в промежуточном отчете.
"Если бы это освобождение было указано в соответствующем сертификате, судно не имело бы права ходить по маршруту Таллинн-Стокгольм", - отмечают авторы отчета.
До сего времени не было найдено ничего, что существенно изменило бы выводы итогового отчета Совместной международной комиссии (JAIC) 1997 года о гибели парома. На основании собранных доказательств в промежуточном отчете делается вывод об отсутствии признаков столкновения с кораблем или другим плавучим объектом или взрыва в носовой части.
Кроме того, OJK планирует ферромагнитную съемку, отбор биологических проб, подъем рампы носовой аппарели и обследование автомобильной палубы, которые также будут интегрированы в окончательный анализ вместе с намечаемой моделью гибели парома "Эстония". Интервью с выжившими и другими причастными к тем событиям лицами еще будут продолжены.
Ожидается, что предварительная оценка будет завершена в 2024 году, что совпадает с крайним сроком внесения поправок в Закон Финляндии о покое места захоронения.
2 октября 2020 года OJK инициировала предварительную оценку на основе видеоматериала, опубликованного Monster Media Group Limited в сентябре того же года, на котором видна дыра в правом борту обломков парома "Эстония".
Паром "Эстония", построенный в 1980 году на немецкой верфи Meyer Werft, затонул бурной ночью 28 сентября 1994 года на пути из Таллинна в Стокгольм. На борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. Спаслось всего 138 человек, один из которых позже скончался в больнице. Погибли или пропали без вести 852 человека, 94 тела погибших были обнаружены. Среди пассажиров также было 29 жителей Латвии, из которых выжили только шестеро.
Это была катастрофа с наибольшим числом жертв, произошедшая в Балтийском море в мирное время.
Расследование 1997 года пришло к выводу, что паром затонул после того, как из-за сильных ударов волн разрушился носовой визор парома.
Галереи: Работы по изучению обломков парома "Эстония"
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