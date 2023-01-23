Отчет: паром "Эстония" не был пригоден для мореплавания

Ожидается, что предварительная оценка будет завершена в 2024 году, что совпадает с крайним сроком внесения поправок в Закон Финляндии о покое места захоронения.

2 октября 2020 года OJK инициировала предварительную оценку на основе видеоматериала, опубликованного Monster Media Group Limited в сентябре того же года, на котором видна дыра в правом борту обломков парома "Эстония".

Паром "Эстония", построенный в 1980 году на немецкой верфи Meyer Werft, затонул бурной ночью 28 сентября 1994 года на пути из Таллинна в Стокгольм. На борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. Спаслось всего 138 человек, один из которых позже скончался в больнице. Погибли или пропали без вести 852 человека, 94 тела погибших были обнаружены. Среди пассажиров также было 29 жителей Латвии, из которых выжили только шестеро.

Это была катастрофа с наибольшим числом жертв, произошедшая в Балтийском море в мирное время.

Расследование 1997 года пришло к выводу, что паром затонул после того, как из-за сильных ударов волн разрушился носовой визор парома.