Впечатляющие кадры! Осмотреть остов парома "Эстония" на дне моря может каждый

Если прежде считалось, что повреждения правого борта парома в длину составляют 22 метра и в высоту четыре, то в результате новых исследований выяснилось, что длина поврежденного участка правого борта "Эстонии" достигает 40 метров и высота - шести метров.

Если в прошлом году повреждения были выявлены только в кормовой части шестой палубы, то в этом году выяснилось, что на самом деле повреждены еще и внутренние конструкции и потолок шестой палубы. При этом повреждения затрагивают также седьмую и восьмую палубы. Отмечены крупные деформации на шлюпочной палубе седьмой палубы, на ней нет ни одного спасательного плота и шлюпок. Повреждены крепления многих спасательных плотов.