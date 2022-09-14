На сайте, созданном Эстонским центром расследований безопасности, каждый заинтересованный может осмотреть интерактивные модели, чтобы увидеть, каким был паром "Эстония" до выхода в море, и как он выглядит сейчас в морских глубинах, пишет Postimees.
Впечатляющие кадры! Осмотреть остов парома "Эстония" на дне моря может каждый
На сайте сказано, что цель цифровой модели остова парома "Эстония" - дать предоставление о нынешнем состоянии остова парома в морских глубинах и увидеть формы окружающего рельефа.
Модель была создана, основываясь на двух предыдущих моделях. Была использована цифровая модель парома "Эстония" и цифровая модель морского дна и остова, которые сейчас соединены, чтобы получить более точное предоставление о местонахождении остова.
Чтобы можно было лучше осмотреть судно, оно повернута и расположено согласно расположению остова на морском дне.
Напомним, в этом году исследование затонувшего неполные 28 лет назад в Балтийском море парома "Эстония" показало, что размеры повреждения правового борта парома "Эстония" на самом деле больше, чем считалось прежде.
Исследования профиля дна в районе крушения начались в мае этого года и продолжились в июне. В ходе этих исследований выяснилось, что паром лежит в районе каменного обнажения, там же присутствуют и слои донной глины - как мягкие, так и более плотные.
В ходе подводных работ было сделано порядка 45 000 снимков останков парома, точность общей картины как минимум 10 миллиметров. С помощью полученных снимков специалисты составили объемную модель корпуса судна, позволяющую определить приоритеты в обследовании останков парома.
Если прежде считалось, что повреждения правого борта парома в длину составляют 22 метра и в высоту четыре, то в результате новых исследований выяснилось, что длина поврежденного участка правого борта "Эстонии" достигает 40 метров и высота - шести метров.
Размеры повреждения столь велики, что через пробоину можно будет запустить подводный дрон, который проникнет на автомобильную палубу парома.
Если в прошлом году повреждения были выявлены только в кормовой части шестой палубы, то в этом году выяснилось, что на самом деле повреждены еще и внутренние конструкции и потолок шестой палубы. При этом повреждения затрагивают также седьмую и восьмую палубы. Отмечены крупные деформации на шлюпочной палубе седьмой палубы, на ней нет ни одного спасательного плота и шлюпок. Повреждены крепления многих спасательных плотов.
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