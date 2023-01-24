Вт, 24.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

СМИ: крушение украинского вертолета произошло из-за ошибки пилота

rus.tvnet.lv
СМИ: крушение украинского вертолета произошло из-за ошибки пилота
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Крушение вертолета
Крушение вертолета Фото: AP/Scanpix

Причиной крушения вертолета в среду, 18 января, в Броварах Киевской области стала ошибка пилота. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в МВД Украины.

Как сообщалось, вертолет с руководством МВД Украины разбился 18 января. В этой катастрофе погибли министр внутренних дел Денис Монастырский и еще 13 человек. В результате катастрофы пострадали 25 человек.

По сведению источника в МВД, пилот вертолета слишком поздно заметил в тумане многоэтажку, затем совершил слишком быстрый маневр, в результате чего вертолет упал на детский сад.

По словам одного из источников украинского СМИ, пилот выбрал такой маршрут из-за опасений ракетных ударов со стороны Беларуси.

Министерство внутренних дел Украины пока официально не подтвердило эту информацию.

Украинские следователи после аварии выдвинули три версии аварии вертолета - несоблюдение правил полетов, техническое повреждение вертолета или умышленные действия с целью уничтожения вертолета.

Галерея: Крушение вертолета в Броварах

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх