Причиной крушения вертолета в среду, 18 января, в Броварах Киевской области стала ошибка пилота. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в МВД Украины.
СМИ: крушение украинского вертолета произошло из-за ошибки пилота
Как сообщалось, вертолет с руководством МВД Украины разбился 18 января. В этой катастрофе погибли министр внутренних дел Денис Монастырский и еще 13 человек. В результате катастрофы пострадали 25 человек.
По сведению источника в МВД, пилот вертолета слишком поздно заметил в тумане многоэтажку, затем совершил слишком быстрый маневр, в результате чего вертолет упал на детский сад.
По словам одного из источников украинского СМИ, пилот выбрал такой маршрут из-за опасений ракетных ударов со стороны Беларуси.
Министерство внутренних дел Украины пока официально не подтвердило эту информацию.
Украинские следователи после аварии выдвинули три версии аварии вертолета - несоблюдение правил полетов, техническое повреждение вертолета или умышленные действия с целью уничтожения вертолета.
Галерея: Крушение вертолета в Броварах
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