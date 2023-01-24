СМИ: крушение украинского вертолета произошло из-за ошибки пилота

Как сообщалось, вертолет с руководством МВД Украины разбился 18 января. В этой катастрофе погибли министр внутренних дел Денис Монастырский и еще 13 человек. В результате катастрофы пострадали 25 человек.

По сведению источника в МВД, пилот вертолета слишком поздно заметил в тумане многоэтажку, затем совершил слишком быстрый маневр, в результате чего вертолет упал на детский сад.

По словам одного из источников украинского СМИ, пилот выбрал такой маршрут из-за опасений ракетных ударов со стороны Беларуси.

Министерство внутренних дел Украины пока официально не подтвердило эту информацию.

Украинские следователи после аварии выдвинули три версии аварии вертолета - несоблюдение правил полетов, техническое повреждение вертолета или умышленные действия с целью уничтожения вертолета.

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