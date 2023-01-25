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Почему все говорят про сериал The Last of Us? Пять главных причин

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Почему все говорят про сериал The Last of Us? Пять главных причин
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Педро Паскаль и Белла Рамзи в фильме The Last of Us
Педро Паскаль и Белла Рамзи в фильме The Last of Us Фото: Скриншот из видео

По планете шагает поразивший зрителей, критиков и поклонников видеоигр телесериал The Last of Us ("Последние из нас", также известен как "Одни из нас"). Вы явно уже заметили это по своим соцсетям и разговорам знакомых. Но чем же он так интересен? Рассказываем главное о новинке от телегиганта HBO - создателя "Игры престолов".

2023 год. Мир поразила пандемия гриба кордицепса, поселяющегося в людях и подчиняющего их своей воли, тем самым превращая в зомби. Цивилизация погибла. По разрушенному США путешествуют суровый Джоэл и девочка-подросток Элли. Возможно, именно она - ключ к спасению остатков человечества.

В первую ночь после премьеры пилотный эпизод посмотрели 4,7 миллиона зрителей в США (на HBO и HBO Max). Это второй показатель по просмотрам дебютного эпизода HBO с 2010 года, после премьеры "Дома Дракона". Спустя два дня первый эпизод посмотрело в общей сложности 10 миллионов зрителей в США.

Не впечатлило? Посмотрите, почему этот сериал обязательно надо увидеть.

1. От автора "Чернобыля"

Шоураннер "Последних из нас" - автор нашумевшего в 2019 году "Чернобыля" Крэйг Мэйзин. Еще тогда он привлек внимание критиков удивительной авторской эволюцией, когда после франшиз "Очень страшное кино" и "Мальчишник в Вегасе" неожиданно взялся за суровую историческую драму, заработав тем самым заслуженный "Золотой глобус". И уже первые серии The Last of Us не дают усомниться - Мэйзин столь же мастерски справился с жанром не менее суровой постапокалиптической драмы с элементами вестерна.

2. Кантемир Балагов

В начале января 2021 года русскоязычную публику поразила новость - одним из режиссеров нового сериала HBO от автора "Чернобыля" станет россиянин Кантемир Балагов - автор обласканных кинофестивалями "Тесноты" и "Дылды". По задумке, постановщик был ответственен за первые эпизоды сериала, чему он сам был несказанно рад, так как сам является большим поклонником оригинальной видеоигры.

К несчастью, спустя время выяснилось, что из-за творческих разногласий Балагову пришлось покинуть проект, хоть в нем и осталась пришедшая вместе с ним российский оператор Ксения Середа. Впрочем, позднее режиссер намекнул, что около 16 минут в первой серии "Последних из нас" сняты именно им. Возможно, среди этих фрагментов - впечатляющая сцена с падением самолета.

3. Высочайшие оценки

К моменту выхода двух эпизодов рейтинг сериала на агрегаторе кинорецензий составил фантастические 97% от критиков и 96% от зрителей. Оценка сериала на более популярных у киноманов порталах также впечатляет - 9,4 балла на IMDb и 8,7 балла на русскоязычном "Кинопоиске". Не исключено, что главный сериал 2023 года определится уже в самом его начале.

4. Культовый первоисточник

В основе сериала - легендарная одноименная видеоигра от студии Naughty Dog и сценариста Нила Дракманна для игровых консолей PlayStation. В послужном списке проекта - более 240 наград "Игра года" и армия фанатов по всему миру, что, с одной стороны, добавляет сериалу обязательную аудиторию, а с другой - повышает ответственность создателей. Интернет уже полнится сравнением оригинала и телеадаптации, а, учитывая непопулярное у игроков продолжение игры The Last of Us Part II, еще интереснее наблюдать, каким получится второй сезон сериала, который, судя по отзывам и популярности проекта, не заставит себя долго ждать.

5. Педро Паскаль и Белла Рамзи

Главные роли в "Последних из нас" играют хорошо известные по "Игре престолов" актеры Педро Паскаль и Белла Рамзи. Последняя сыграла в культовом фэнтези Лианну Мормонт, а Паскаль - печально закончившего принца Оберина Мартелла. Многие комментаторы подчеркивают выразительную "химию" между артистами, которая вместе с сюжетом должна будет впредь только развиваться. И хоть многие оказались недовольны исполнением роли Элли молодой Рамзи (экранный Джоэл гораздо больше похож на своего прототипа из игры), зрителям явно предстоит увидеть еще многое - на сегодняшний день впереди еще целых семь серий шоу.

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