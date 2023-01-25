Почему все говорят про сериал The Last of Us? Пять главных причин

2. Кантемир Балагов

В начале января 2021 года русскоязычную публику поразила новость - одним из режиссеров нового сериала HBO от автора "Чернобыля" станет россиянин Кантемир Балагов - автор обласканных кинофестивалями "Тесноты" и "Дылды". По задумке, постановщик был ответственен за первые эпизоды сериала, чему он сам был несказанно рад, так как сам является большим поклонником оригинальной видеоигры.

К несчастью, спустя время выяснилось, что из-за творческих разногласий Балагову пришлось покинуть проект, хоть в нем и осталась пришедшая вместе с ним российский оператор Ксения Середа. Впрочем, позднее режиссер намекнул, что около 16 минут в первой серии "Последних из нас" сняты именно им. Возможно, среди этих фрагментов - впечатляющая сцена с падением самолета.

3. Высочайшие оценки

К моменту выхода двух эпизодов рейтинг сериала на агрегаторе кинорецензий составил фантастические 97% от критиков и 96% от зрителей. Оценка сериала на более популярных у киноманов порталах также впечатляет - 9,4 балла на IMDb и 8,7 балла на русскоязычном "Кинопоиске". Не исключено, что главный сериал 2023 года определится уже в самом его начале.

4. Культовый первоисточник