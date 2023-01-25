В небе вновь появилась необычная зеленая комета, которая в последний раз приближалась к Земле во времена неандертальцев. Уже на следующей неделе она станет еще ближе к нашей планете, сообщает Apollo.lv со ссылкой на издание The Guardian.
Видео ⟩ Мимо Земли пролетает уникальная зеленая комета
Комета C/2022 E3 (ZTF) впервые была замечена вблизи Юпитера в марте прошлого года. Ранее она пролетела мимо Земли около 50 000 лет назад. Это означает, что последний раз она пролетала мимо нашей планеты в каменном веке.
Комета максимально приблизится к Земле в среду и четверг следующей недели, 1 и 2 февраля. Она пролетит мимо планеты на расстоянии 2,5 световой минуты.
Here’s my first effort at capturing the “Green Comet”, Comet c/2022 E3 (ZTF). This was a particular challenge due to humid conditions and clouds, but I’m thrilled I was able to capture it at all! pic.twitter.com/t2VGEnfKX8— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) January 19, 2023
Изображения кометы C/2022 E3 показывают небольшое зеленое мерцание, которое, как принято считать, вызвано присутствием в комете двухатомного углерода. Молекула излучает зеленый свет, который образуют ультрафиолетовые лучи солнечного света.
Астрономы сделали впечатляющие снимки кометы с помощью телескопов. Но в последнее время она стала достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом, по крайней мере в очень темных сельских районах с минимальным световым загрязнением.
С середины января комету стало легче обнаружить с помощью телескопа или бинокля. Ее видно в Северном полушарии, когда небо темнеет и если оно не закрыто облаками.
A timelapse from 30 minutes of #comet C/2022 E3 ZTF passing through the northern skies. It's very dim, made visible here by 4-second exposures. pic.twitter.com/nMRvwakKmb— Ross McLendon (@rossmclendon) January 21, 2023
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