Видео ⟩ Группа Måneskin выступит в Риге. Они передали привет читателям TVNET

Видео: Клип на песню The Loneliest

Måneskin - первая итальянская группа, которая возглавила британский чарт синглов с двумя композициями, и только вторая группа в истории "Евровидения", песня которой попала в чарт США Billboard Global 200. Миллионы стримов и просмотров на платформах Spotify, iTunes, YouTube, Deezer и т. д ., 28 платиновых и 6 золотых сертификатов только в их родной Италии, десятки мгновенно распроданных концертов, на которые не повлияла даже пандемия Covid-19.

Музыкальное объединение после многолетнего перерыва доказало, что в контексте "Евровидения" снова можно говорить не только о временном проблеске, но о настоящем глобальном феномене. Тем более что такого признания добилась не классическая поп-группа. И теперь они выступят в Риге!

Группа Måneskin Фото: Пресс-фото

Måneskin были официально основаны в 2016 году, хотя некоторые члены группы были знакомы еще в средней школе. Вокалист Дамиано, басистка Виктория, гитарист Томас и барабанщик Итан встретились и выбрали имя Maneskin, или "Лунный свет" с датского языка, по предложению Виктории, которая наполовину датчанка.

Их звучание характеризуется сочетанием музыкальных влияний: смесь рока, рэпа/хип-хопа, регги, фанка и попа, и все это объединено проникновенным голосом вокалиста Дамиано.