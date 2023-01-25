Победители "Евровидения" Måneskin только что выпустили новый альбом Rush! и готовятся к мировому концертному туру Loud Kids, в рамках которого группа также выступит в Латвии. В честь выхода новинки и предстоящего концерта итальянские рокеры подготовили видеоприветствие специально для читателей TVNET.
Видео ⟩ Группа Måneskin выступит в Риге. Они передали привет читателям TVNET
20 января этого года нашумевшая рок-группа выпустила новый студийный альбом Rush!, который можно услышать на всех крупных стриминговых площадках. В альбом вошли ранее выпущенные синглы Supermodel, The Loneliest и Gossip с участием Тома Морелло. Большинство песен в альбоме были спродюсированы шведским автором мировых хитов Максом Мартином совместно с Фабрицио Феругузо. Альбом был записан в Лос-Анджелесе, Италии и Токио. В него вошли песни как на английском, так и на родном языке группы - итальянском.
Чтобы отпраздновать выпуск нового альбома, группа провела совместную свадьбу в Риме, городе, где зародились личные и музыкальные отношения Måneskin. Все четверо участников группы - Дамиано Давид, Виктория Де Анджелис, Томас Раджи и Итан Торкио - символически сказали друг другу "да" и пообещали вечную верность на пути к завоеванию мира.
С выпуском альбома группа продолжит мировое турне Loud Kids, в рамках которого также выступит в Риге 18 мая.
В общей сложности тур 2023 года, который начнется в феврале и продлится до мая, будет состоять из 32 концертов, и ожидается, что его посетят 500 000 фанатов.
Видео: Клип на песню The Loneliest
Måneskin - первая итальянская группа, которая возглавила британский чарт синглов с двумя композициями, и только вторая группа в истории "Евровидения", песня которой попала в чарт США Billboard Global 200. Миллионы стримов и просмотров на платформах Spotify, iTunes, YouTube, Deezer и т. д ., 28 платиновых и 6 золотых сертификатов только в их родной Италии, десятки мгновенно распроданных концертов, на которые не повлияла даже пандемия Covid-19.
Музыкальное объединение после многолетнего перерыва доказало, что в контексте "Евровидения" снова можно говорить не только о временном проблеске, но о настоящем глобальном феномене. Тем более что такого признания добилась не классическая поп-группа. И теперь они выступят в Риге!
Måneskin были официально основаны в 2016 году, хотя некоторые члены группы были знакомы еще в средней школе. Вокалист Дамиано, басистка Виктория, гитарист Томас и барабанщик Итан встретились и выбрали имя Maneskin, или "Лунный свет" с датского языка, по предложению Виктории, которая наполовину датчанка.
Их звучание характеризуется сочетанием музыкальных влияний: смесь рока, рэпа/хип-хопа, регги, фанка и попа, и все это объединено проникновенным голосом вокалиста Дамиано.
Они начали свою музыкальную карьеру, играя на улицах Рима, пока в 2017 году не подали заявку на участие в 11-м сезоне итальянской версию шоу талантов X Factor. В итоге 2-е место и первый серьезный концертный тур, в котором, несмотря на еще молодой возраст и небольшой опыт, они проявили себя очень убедительно. Дебютный сингл Chosen, выпущенный во время шоу, набрал несколько миллионов стримов и просмотров и стал в Италии дважды платиновым. Также дебютный EP, выпущенный в декабре 2017 года, стал платиновым всего два месяца спустя.
Незадолго до этого был выпущен сингл Morirò da Re (трижды платиновый статус), а за ним последовал Torna a Casa (пятикратный платиновый статус). Эти треки проложили путь к уже полноформатному альбому Il Ballo Della Vita, который вышел осенью. Менее чем через 2 часа альбом получил статус no. 1 на iTunes и за следующие 24 часа достиг 1 миллиона стримов.
Окрыленные успехом альбома, в 2019 году Måneskin отправляются в европейский концертный тур Il Ballo Della Vita, который, помимо их родной Италии, включает города Испании, Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии и даже Великобритании. Всего в 2019 году группа дает более 70 полностью распроданных концертов.
Зиму 2019/2020 группа проводит в Лондоне, работая над новым музыкальным материалом и оттачиванием собственного стиля. В итоге в середине марта 2021 года выходит второй полноформатный альбом Teatro d'ira: Vol. I, который снова становится платиновым.
В то же время в начале марта с известным теперь хитом Zitti e Buoni Måneskin побеждают на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, а в мае - на песенном конкурсе "Евровидение".
После такого всеобщего успеха Måneskin должны были отправиться в мировой концертный тур в 2022 году, но он был перенесен на 2023 год из-за ситуации с Covid-19.