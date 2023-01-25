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Никиту Михалкова выписали из больницы

rus.tvnet.lv
Никиту Михалкова выписали из больницы
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Никита Михалков
Никита Михалков Фото: скриншот видео

В начале января Никита Михалков попал в больницу с тяжелой формой пневмонии. 24 января российского режиссера выписали. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны", – написал он.

Ранее RUS TVNET сообщал, что Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии, а позже переведен в реанимацию. 

СМИ сообщали, что у Никиты Михалкова возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем.

"Без должной помощи у него мог развиться инфаркт, но этого удалось избежать", - сказал источник издания StarHit.

Никита Михалков известен как режиссер таких фильмов, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник" и "Утомленные солнцем". За последний он даже получил премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

В последние годы Михалков был более известен как автор YouTube-канала "БесогонTV", где высказывал позицию, близкую к официальной российской, обвиняя украинские власти в неонацизме.

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