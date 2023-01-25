Никиту Михалкова выписали из больницы

"Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны", – написал он.

Ранее RUS TVNET сообщал, что Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии, а позже переведен в реанимацию.

СМИ сообщали, что у Никиты Михалкова возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем.

"Без должной помощи у него мог развиться инфаркт, но этого удалось избежать", - сказал источник издания StarHit.

Никита Михалков известен как режиссер таких фильмов, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник" и "Утомленные солнцем". За последний он даже получил премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

В последние годы Михалков был более известен как автор YouTube-канала "БесогонTV", где высказывал позицию, близкую к официальной российской, обвиняя украинские власти в неонацизме.