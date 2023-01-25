Убийство в Даугавпилсе: полиция просит отозваться владельцев видеорегистраторов

Как сообщает передача Degpunktā, местные жители считают, что нападавших, возможно, было двое, а единиц огнестрельного оружия - столько же или больше.

Портал Kompromat.lv сообщил, что убитый 22 января в Даугавпилсе - тюремный авторитет Игорь Богданович, или "Богдаша". Он известен как "смотритель" Даугавпилсской тюрьмы, известной в народе как "Белый лебедь", и Гривской тюрьмы, он был осужден за убийство, совершенное в 2008 году в ночном клубе Taller.

В рамках расследования произошедшего преступления Государственная полиция просит отозваться водителей автомобилей с видеорегистраторами, которые 22 января 2023 года были припаркованы в Даугавпилсе на улице Пиекрастес, 35, а также передвигались в Даугавпилсе по улицам Пиекрастес, Телтс, Резекнес и их округе.

Кроме того, полиция призывает всех, особенно местных жителей, обладающих какой-либо информацией, которая может быть важной для расследования, в том числе о подозрительных людях и автомобилях, связаться с полицией.

Для предоставления информации возможных очевидцев просят звонить по номерам телефона 110, 65403307 или лично явиться в ближайший участок Государственной полиции. Анонимность гарантируется.

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