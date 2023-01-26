Латвийский боксер Кристап Зутис и тиктокер Элина Пакалне состоят в отношениях уже почти год, но широкой публике об этом стало известно лишь недавно, когда пара согласилась участвовать в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra). Теперь спортсмен объясняет, почему они держали свои отношения в секретеб пишет Privātā Dzīve.
Почему тиктокер Элина Пакалне и боксер Кристап Зутис скрывали свой роман?
Ранее сообщалось, что, согласившись на участие в шоу, Кристап и Элина Пакалне наконец-то официально заявили, что они уже почти год вместе не только как коллеги, но и как пара. Они признались, что начали жить вместе.
"Нашей целью не было предавать жизнь огласке, поэтому мы так долго отрицали наши отношения.
Мне как публичному человеку очень сложно что-то спрятать в этом лягушачьем пруду. Потому так, как есть.
С ноября мы с Элиной снимаем дом за Ригой и живем вместе", - рассказал Кристап Зутис изданию Privātā Dzīve.
Их также объединяет любовь к животным. Зутис заметил, что у обоих есть "прицепы" или домашние животные, но еще неизвестно, когда вся большая семья объединится под одной крышей.
Напоминаем, что в первых выпусках шоу у пары уже возникли разногласия.
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